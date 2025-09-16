Avocatul lui Călin Georgescu: Un simulacru de rechizitoriu, va fi desființat de Justiție

Lucian Catrinoiu, avocatul lui Călin Georgescu, a criticat dur rechizitoriul întocmit de procurorii de la Parchetul General, în dosarul în care fostul candidat la președinție a fost trimis în judecată, fiind acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale. „Un simulacru de rechizitoriu”, spune apărătorul, care susține că acuzațiile sunt nefondate.

„Un simulacru de rechizitoriu, care va fi desființat de Justiție, pentru că, să nu uităm, Justiția se înfăptuiește de către Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și de către celelalte instanțe judecătorești”, a declarat avocatul, într-o intervenție la Realitatea Plus.

De asemenea, avocatul consideră că instanțele vor demonstra lipsa de temeinicie a rechizitoriului. Procesul urmează să continue cu analiza probelor și a legalității actului de sesizare, a precizat Lucian Catrinoiu.

Acuzațiile procuraturii

Anterior în cursul zilei de luni, Călin Georgescu, câștigător al primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, anulat în 6 decembrie de Curtea Constituțională, a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.

În același dosar a fost trimis în judecată Horațiu Potra, pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică, împreună cu 20 de mercenari din gruparea sa.

Horațiu Potra, fiul său – Dorian Potra și un alt membru al familiei – Alexandru Potra au fugit din România, fiind dați în urmărire internațională, iar autoritățile române nu au încă informații despre locul unde s-ar afla aceștia.

Rețeaua coordonată de Horațiu Potra era pregătită de violențe extreme în București, după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie, arată datele din rechizitoriul Parchetului General, obținut de HotNews.

Procurorii spun că acțiunile lui Călin Georgescu, materializate în organizarea în condiții de clandestinitate a întâlnirii și în discutarea planului privind conduita de urmat, ținând cont de toate circumstanțele reale și personale, de relațiile anterioare dintre inculpați și demersul de contactare a liderului unei organizații radical-naționaliste, cu mesajul că în ziua următoare va transmite susținătorilor săi un îndemn acțional concret, precum și comunicarea de informații false cu caracter alarmist și potențial manipulator și adresarea unor îndemnuri vizând continuarea votului – în ciuda deciziei de anulare a alegerilor, în cadrul unei emisiuni difuzate de un post de televiziune în seara zilei de 7 decembrie 2024, au întreținut, respectiv întărit rezoluția infracțională a lui Potra.

Ca urmare a planului stabilit, Horațiu Potra a organizat/coagulat un grup paramilitar de 21 de persoane, condus de către el, iar în cadrul acestuia s-a stabilit deplasarea spre municipiul București cu 7 autoturisme, urmând ca, după ajungerea în Capitală, membrii săi să declanșeze proteste împotriva organelor care exercită autoritatea de stat, apte să atragă angrenarea și largul suport al populației, susțin procurorii.

Protestele urmau a fi deturnate în acțiuni violente apte să desăvârșească politica revizionistă a lui Georgescu, în sensul împiedicării exercitării puterii legitime în stat și al asigurării reconfigurării ordinii constituționale, prin detașarea de principiile sale fundamentale și de regulile statului de drept, punând în pericol siguranța națională, menționează Parchetul.

Subsecvent, spun procurorii, în aceeași zi de 7 decembrie 2024, după organizarea modului de deplasare și asigurarea logisticii, constând în autoturisme și un număr însemnat de obiecte periculoase, precum cuțite tip briceag, pumnale, cuțite cu lama lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare și cozi de topoare, două pistoale și 65 de materiale pirotehnice din categoria F4 (cele mai periculoase dintre cele permise pentru uz profesional, având un conținut mare de substanță explozivă cu potențial de a produce explozii puternice, răni grave sau deces, incendii sau pagube materiale semnificative), grupul a început deplasarea, în mod organizat, spre București.