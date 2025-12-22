Cine este Marilen Pirtea, liberalul luat în calcul pentru Ministerul Educației după demisia lui Daniel David / O altă variantă posibilă

Marilen Pirtea, deputat PNL la al treilea mandat și consilier onorific al premierului Bolojan, este numele luat în calcul în acest moment pentru a prelua Ministerul Educației, spun sursele HotNews în contextul demisiei lui Daniel David.

Pirtea (52 de ani), rector al Universității de Vest din Timișoara din 2012, este totodată vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor din România, tot din 2012, și vicepreședinte al Danube Rectors’ Conference, o rețea formată din aproape 70 de universități din regiune, potrivit descrierii de pe site-ul oficial al organizației.

Liberalul este și președinte al Consorțiului „Universitaria”, precum și membru în Consiliul Școlii doctorale de Științe Economice a Academiei Române, mai scrie în CV-ul său de la Camera Deputaților.

El este în prezent și consilier onorific pentru premierul Ilie Bolojan în domeniile educației și cercetării.

Pirtea are o diplomă de doctor în economie și diplome de master și licență în specializarea finanțe-bănci, toate la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

CV-ul arată că a parcurs mai multe cursuri de perfecționare la Institutul Diplomatic Român, inclusiv „Securitate internațională: provocările secolului XXI” și „Diplomacy & Intelligence”

Pirtea mai menționează în CV că este autor al mai multor studii, inclusiv al unora „ce vizează deciziile de politică financiară ale societăților comerciale, privitoare la selecția investițiilor, alegerea structurii financiare, destinația profiturilor și finanțarea externă”.

În 2016, jurnalista de investigație Emilia Șercan a scris în PressOne că mai multe articole științifice semnate de Marilen Pirtea în perioada 2008-2015 „prezintă mari suspiciuni de plagiat”.

O altă variantă posibilă

O altă variantă posibilă pentru postul de ministru al Educației este Luciana Antoci. În septembrie, ea a fost eliberată din funcția de prefect al județului Iași pentru a deveni consilier de stat în domeniul educației în echipa premierului Bolojan.

În perioada 2021-2025, Antoci a fost inspector școlar general la Iași în perioada 2021-2025, potrivit CV-ului său, publicat pe site-ul Prefecturii Iași.

Anterior, a fost și inspector școlar general adjunct, timp de un an. Din 2003 este profesoară de Limba și literatura română la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași.

Luciana Antoci are un doctorat în domeniul științele educației, obținut la Universitatea „A.I. Cuza” din Iași.

HotNews i-a contact pe Marilen Pirtea și Luciana Antoci pentru a-i întreba despre o posibilă numire, dar nu a primit un răspuns.