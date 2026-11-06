Cine este Nithya Raman, socialista democrată care va deveni următorul primar al Los Angelesului

Joi, Nithya Raman a învins-o pe democrata Karen Bass, actualul primar al Los Angeles, în urma unei curse foarte strânse pentru conducerea celui de-al doilea oraș ca mărime din SUA, relatează The Guardian.

Nithya Raman, o consilieră municipală membră a Democraţilor Socialişti din America (DSA), a obţinut 52% dintre voturile exprimate.

Karen Bass, în vârstă de 73 de ani, se află la conducerea Primăriei Los Angeles din 2022.

Victoria progresistei Nithya Raman, 45 de ani, înseamnă că cele două orașe cele mai mari din SUA, precum și capitala țării, Washington DC, au ales acum primari socialiști democrați.

Deși ascensiunea politică a lui Raman în Los Angeles a dat naștere la numeroase comparații cu primarul orașului New York, Zohran Mamdani, profilul ei politic în orașul natal este foarte diferit de cel al lui Mamdani, la fel ca și relația ei, adesea tensionată, cu filiala locală a organizației „Socialistii Democrați din America”.

Raman a câștigat cursa pentru primărie în ciuda unei lipse evidente de susținere din partea colegilor săi din consiliul municipal – inclusiv a celorlalți socialiști democrați din consiliu.

DSA este grup politic de stânga din candrul Partidului Democrat, ce joacă un rol tot mai influent în cadrul Partidului Democrat și atrage un electorat tânăr și receptiv la retorica lor progresistă.

Cine este Nithya Raman

Raman, născută în India, a intrat în politică în 2020, reușind să înlăture un democrat din rândul elitei politice din puternicul consiliu municipal al orașului Los Angeles.

Când Raman, urbanistă, a câștigat un loc în consiliul municipal al orașului Los Angeles, a fost pentru prima dată în ultimii 17 ani când un membru în funcție al consiliului municipal a fost înlăturat.

Un analist politic din Los Angeles a numit victoria ei „un cutremur politic”. Raman, a cărei campanie a fost susținută de Bernie Sanders, a fost, de asemenea, prima candidată susținută de DSA aleasă într-o funcție publică în Los Angeles.

Ea are legături strânse cu progresistii de la Hollywood, inclusiv o susținere din partea sindicatului scenariștilor de la Hollywood.

În plină epocă a mișcării #MeToo, Raman a ocupat funcția de director de divertisment în cadrul organizației Time’s Up, fondată de femei influente din Hollywood, care a creat un fond de apărare juridică destinat femeilor din toate domeniile profesionale, pentru a lupta împotriva agresiunilor sexuale și a hărțuirii sexuale, fenomene omniprezente.

În timp ce vedete mai în vârstă de la Hollywood, precum Jane Fonda și Samuel L. Jackson, au susținut-o pe Bass, Raman a obținut sprijinul unor vedete mai tineri, precum Mindy Kaling, Adam Scott și Jaboukie Young-White. Soțul lui Raman, Vali Chandrasekaran, este un scenarist de televiziune cu o lungă carieră.

De asemenea, ea a atras atenția unei personalități republicane foarte proeminente, fostul guvernator al Californiei, Arnold Schwarzenegger, cu care a avut „o întâlnire privată intens mediatizată”.

Ce promite pentru Los Angeles

Raman, specialistă în planificare urbană, a declarat că s-a alăturat organizației DSA-LA în 2019 nu dintr-un „impuls ideologic”, ci „pentru că era una dintre puținele organizații care abordau în mod concret problema accesibilității locuințelor în oraș”.

Platforma sa electorală pentru funcția de primar propune construirea mai multor locuințe „pentru toate nivelurile de venit – de la locuințe accesibile cu restricții legale privind prețul, la locuințe la prețul pieței, locuințe sociale și adăposturi pentru persoanele fără adăpost”.

Obiectivul său este triplarea volumului anual de construcții de locuințe în oraș. Această abordare i-a adus susținerea grupului de advocacy Yimby Action, care consideră că cea mai bună soluție pentru problema accesibilității locuințelor este, pur și simplu, construirea unui număr cât mai mare de locuințe.

Înainte de a candida pentru o funcție publică, Raman a cofondat o organizație de voluntari – încă activă – ​​menită să sprijine persoanele fără adăpost din nord-estul orașului Los Angeles.