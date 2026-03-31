Cine este Péter Magyar, favoritul în fața lui Viktor Orbán la alegerile din 12 aprilie

Liderul opoziției, Peter Magyar, se adresează susținătorilor săi în timpul unui marș la Budapesta, duminică, 15 martie 2026.Credit line: Denes Erdos / AP / Profimedia

Majoritatea sondajelor independente arată că peste 60% dintre alegătorii sub 30 de ani susțin partidul Tisza al lui Péter Magyar, în timp ce doar 15% îl susțin pe Fidesz, partidul de guvernământ al lui Viktor Orbán, în alegerile din aprilie, scrie Euronews.

Alegerile generale din Ungaria, care vor avea loc pe 12 aprilie, sunt marcate de un decalaj generațional evident, mulți tineri alegători favorizând puternic partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar.

Cine este Péter Magyar

În urmă cu douăzeci de ani, un tânăr avocat s-a alăturat protestelor anticorupție conduse de liderul opoziției de atunci, Viktor Orbán, și a contribuit la înființarea unui grup de apărare juridică pentru demonstranți, numit „Nu vă fie frică”, potrivit Financial Times.

Péter Magyar, fost membru al partidului de guvernământ, căsătorit cu o figură din cercul lui Orbán, s-a întors ulterior împotriva prim-ministrului Ungariei. El a folosit aceeași deviză „nu vă fie frică” când a rupt rădăcinile regimului Orbán, denunțându-l ca fiind afectat de corupție și clientelism.

„Este o poveste grozavă, cel mai tânăr prinț, fiul risipitor, David versus Goliat. Toată lumea se poate asocia cu el”, a spus Bálint Ruff, strateg și redactor al emisiunii politice Veto .

Acest articol, despre cum a evoluat Magyar din aliatul lui Orbán la inamicul său principal și potențial succesor după alegerile din 12 aprilie, se bazează pe conversații ale FT cu persoane apropiate ambilor bărbați, precum și cu persoane din interiorul partidului.

Peter Magyar, liderul opoziției maghiare din partea partidului TISZA, sosește cu un steag național pentru a organiza un miting în Tarnok (la 25 km de Budapesta). Credit line: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Maghiarul în vârstă de 45 de ani provine dintr-o familie conservatoare înstărită din Budapesta. Printre rudele sale se numără avocați și judecători proeminenți, precum și fostul președinte Ferenc Mádl, care a condus țara în timpul primului mandat al lui Orbán ca premier.

Partidul maghiar Tisza conduce confortabil în majoritatea sondajelor de opinie independente, cu un avans de 23 de puncte procentuale potrivit firmei de sondare Median. Grupurile de experți pro-Orbán spun că Fidesz este ușor în avantaj.

Magyar s-a alăturat partidului Fidesz al lui Orbán în 2003, s-a căsătorit cu Judit Varga, o altă conservatoare, în 2006 și a avut trei fii. Au petrecut câțiva ani la Bruxelles, unde ea a lucrat pentru un europarlamentar Fidesz, în timp ce el a deținut funcții diplomatice.

S-au întors în Ungaria în 2018. În anul următor, ea a devenit ministru al justiției — o funcție la care a renunțat în 2023 pentru a conduce campania Fidesz pentru alegerile pentru Parlamentul European.

Cariera ei politică s-a încheiat brusc un an mai târziu, când Orbán a obligat-o să își asume vina pentru mușamalizarea unui scandal de abuz sexual asupra copiilor.

Liderul opoziției maghiare, Peter Magyar, președintele Partidului Tisza (Respect și Libertate), se adresează unei mulțimi numeroase în Eger, pe 3 martie 2026, Credit line: Artur Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Până atunci, căsnicia turbulentă a cuplului se încheiase cu acuzații de violență domestică împotriva lui, pe care Magyar le-a negat. Varga l-a acuzat pe Magyar de trădare după ce acesta a publicat înregistrări ale conversațiilor lor private, în care ea se plângea de interferența guvernului în cazuri judiciare sensibile din punct de vedere politic.

Scandalul abuzurilor sexuale asupra copiilor și căderea lui Varga l-au determinat pe Magyar să părăsească Fidesz, acuzându-l de corupție și declin moral. Alături de fosta sa soție, președintele țării de la acea vreme, Katalin Novák, a fost și ea forțată să demisioneze din cauza aceluiași scandal.

„Multă vreme am crezut în idealul unei Ungarii patriotice și suverane”, a scris Magyar în 2024. „Dar în ultimii ani a trebuit să realizez că nu este altceva decât un produs politic, o glazură… perpetuarea puterii și acumularea unei bogății enorme.”

Ungurul a spus că Orbán și șeful său de cabinet, Antal Rogán, „se ascundeau în spatele fustelor femeilor”.

Varga i-a rămas loială lui Orbán, dar a evitat în mare măsură denigrarea politică a fostului soț. Într-unul din rarele comentarii publice la adresa fostului ei soț, ea a spus: „Nu vreau să iau parte la o cursă în care această creatură numită Péter Magyar poate marca puncte.”

Ea a învățat tâmplărie și a înființat o companie cu noul ei partener, László Windisch, șeful Oficiului de Stat pentru Audit al Ungariei. Anul trecut, Orbán a sugerat că Varga „posedă abilități de prim-ministru”. Dar ea nu s-a mai întors în politică.

Spre deosebire de ea, Magyar pare să prospere în mediul toxic al presei dominate de Orbán.

Batjocorit pentru că purta pantaloni strâmți în videoclipurile pro-guvernamentale în care se concentrau pe zona inghinală, Magyar a răspuns pozând cu banane și făcând shake-uri cu banane. Postările au devenit rapid virale. De asemenea, el folosește emoji-ul clovnului pentru a-și exprima disprețul față de guvern.

Liderul partidului de opoziție TISZA, Peter Magyar (Centru), merge alături de susținătorii săi la Budapesta, Ungaria, în timpul unui marș de protest. Credit line: Ferenc ISZA / AFP / Profimedia

„El răspunde atacurilor nefondate prin reformularea lor, nu prin a le contesta”, a spus Tamás Topolánszky, un cineast care relatează ascensiunea lui Magyar în documentarul său „Vânt de primăvară ”. El a descris abordarea lui Magyar ca fiind „neconvențională, dar eficientă”.

„Știe cum să provoace autoritățile pentru a-i menține numele pe ordinea de zi… Este extrem de rapid, își gestionează propriile conturi sociale și înțelege ce face un meme, cum să beneficieze de conținut viral.”

Ascensiunea maghiarului vine în contextul în care domnia neîntreruptă a lui Orbán atinge pragul de 16 ani, prag la care lideri precum Helmut Kohl sau Angela Merkel au părăsit funcția.

Magyar „se afla la locul potrivit la momentul potrivit, demarând în mijlocul indignării provocate de cazul de abuz sexual asupra copiilor”, a spus Ruff. „Este extrem de motivat. Alții au avut instrumentele necesare, dar el s-a implicat total și a făcut toată munca de teren.”

Agenda sa, în mare parte internă — îmbunătățirea serviciilor sociale, revitalizarea unei economii stagnante și combaterea inflației ridicate și a corupției — a atins o mare sensibilitate în rândul alegătorilor.

El promite să restabilească echilibrul democratic al puterii și spune că va urmări penal membrii elitei Orbán care s-au îmbogățit. „Tovarăși: s-a terminat”, a spus el la un miting recent – un mesaj adresat lui Orbán. El a îndemnat mulțimea: „Repetați după mine: cătușe, cătușe, gratii, gratii!”

Mai puțin antagonist față de UE și Ucraina decât Orbán, Magyar spune că ar crea un mediu de afaceri previzibil pentru a atrage investitorii occidentali – spre deosebire de stimulentele lui Orbán pentru proiectele rusești și chinezești.

Liderul partidului de opoziție Tisza (Respect și Libertate), Peter Magyar, se adresează participanților în timpul unui eveniment de comemorare a celei de-a 68-a aniversări a revoltei maghiare împotriva ocupației sovietice, în fața clădirii Ministerului de Externe din Budapesta. Credit line: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Dar liderul opoziției rămâne naționalist, subliniind că nu va urma automat linia UE

La fel ca Orbán, el dorește să păstreze opțiunea importurilor ieftine de energie rusească, pe care le consideră esențiale pentru redresarea europeană.

La un alt miting maghiar, Imre, un antreprenor în vârstă de 45 de ani din Tura, un orășel din afara Budapestei, s-a plâns de decalajul uriaș de avere dintre asociații premierului și oamenii obișnuiți. Ginerele lui Orbán, István Tiborcz, a cumpărat un castel și l-a transformat într-un hotel de tip boutique în Tura.

„Nimeni din oraș nu își permite să stea la hotelul ăla”, a spus Imre. „Castelul este un exemplu perfect al cât de rupt de realitate este Orbán.”

„Maghiarul este „cinstit, nu minte și nu este corupt”, a spus Imre. „Este curat în ciuda eforturilor depuse de Fidesz, care a încercat să-l denigreze timp de doi ani, fără niciun rezultat. Asta e mai mult decât poate spune oricine din Fidesz.”

Printre acestea se numără un scandal recent care a implicat-o pe o fostă iubită, Evelin Vogel, despre care Magyar spune că lucra în secret pentru Fidesz. Săptămâna trecută, el a publicat fragmente dintr-un raport de anchetă al poliției din 2025, care arată că figuri importante ale campaniei Fidesz ar fi pus-o să-l spioneze în ceea ce el a numit „o campanie de denigrare”.

Agențiile media pro-Orbán au declarat că cei doi au avut o întâlnire intimă, bazată pe droguri, în 2024, care a fost înregistrată în secret și pe care un adversar neidentificat a amenințat că o va face publică. Magyar a acuzat Fidesz de organizarea înscenarii și a depus o plângere la poliție. El a spus că întâlnirea a avut loc – într-un moment în care era singur – și că erau prezente narcotice. Dar a negat consumul personal și a făcut un test antidrog la un laborator din Viena pentru a dovedi că este curat.

Vogel a declarat pentru presa locală 444 că nu avea cunoștință de înregistrare și că a fost, de asemenea, victima unei supravegheri ilegale. Ea nu a comentat acuzațiile că spionează pentru Fidesz.

Producătoarea de film Claudia Sümeghy, care a petrecut mult timp cu Magyar, a spus că acesta respectă femeile. „Sunt o mulțime de femei în comunitate, inclusiv lideri ai filialelor Tisza”, a spus Sümeghy. „Le tratează ca fiind egalele sale.”

La recentul miting maghiar, femeile au recunoscut că maghiarul „nu este un sfânt”, dar au spus că totuși îl vor vota.

„Nu vreau să mă căsătoresc cu unul ca Magyar”, a spus Olga, o profesoară în vârstă de 63 de ani. „Vreau doar să scap de Orbán.”