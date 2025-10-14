Cine este propunea PAS pentru funcția de premier al Republicii Moldova / Viitorul prim ministru vine din mediul privat

Omul de afaceri Alexandru Munteanu, în vârstă de 61 de ani, urmează să fie propus pentru funcția de premier al Republicii Moldova de către Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea care deține majoritatea în Parlament. Anunțul a fost făcut de președintele formațiunii, Igor Grosu, după ce numele lui Munteanu a fost vehiculat abia astăzi în presă, potrivit unor surse.

Alexandru Munteanu nu a fost implicat în viața politică și nu a avut vizibilitate în spațiul public. În urmă cu o zi, actualul premier în exercițiu, Dorin Recean a anunțat că nu acceptă să fie propus pentru un nou mandat de prim ministru.

Înaintarea oficială a candidaturii, potrivit procedurii, urmează să fie făcută după ce Curtea Constituțională de la Chișinău va valida rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Reamintim că PAS a obținut 55 de mandate din 101 în noul Parlament, după alegerile din 28 septembrie 2025.



„PAS va aștepta validarea mandatelor de deputat de către CC și convocarea ședinței parlamentului de către Președinta Sandu, iar după constituirea fracțiunilor parlamentare, vom merge la Președintă cu candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru.

Alexandru Munteanu este economist, profesor universitar și om de afaceri moldovean, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul investițiilor și implicarea în proiecte educaționale și culturale internaționale. Este fondatorul companiei 4i Capital Partners și președintele Alianței Franceze din Republica Moldova. (…) Moldova are nevoie de cât mai mulți oameni bine pregătiți, cu experiență economică vastă, care să conducă efortul de aderare la UE și dezvoltare economică. Îi mulțumim domnului Munteanu, cu o carieră impresionantă, că a ales să se implice când țara are nevoie”, a anunțat liderul PAS, într-o postare pe Facebook.

Cine este Alexandru Munteanu





Alexandru Munteanu s-a născut la 20 ianuarie 1964, în Chișinău. A absolvit facultatea de fizică, după care și-a început activitatea profesională la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei. Ulterior, s-a alăturat Universității Tehnice a Moldovei, unde a fost lector conferențiar la disciplina Bazele Teoretice ale Electrotehnicii și a ocupat funcția de prodecan al Facultății Internaționale.

După crearea Băncii Naționale a Moldovei, Munteanu a fost numit șef al Secției Operațiuni Valutare, iar mai târziu a devenit director adjunct al Departamentului Relații Externe. A predat cursul Bănci și Finanțe la ULIM și a urmat studii postuniversitare la Columbia University din New York, specializându-se în relații internaționale, bănci și finanțe. După finalizarea studiilor, a lucrat la Banca Mondială din Washington, D.C.

Munteanu este fondatorul și președintele Alianței Franceze din Republica Moldova, organizație pe care o conduce de mai bine de 30 de ani, și unul dintre co-fondatorii Camerei de Comerț Americane din Moldova (AmCham). În 1997, s-a întors în Republica Moldova, unde a ocupat funcția de director adjunct al Centrului de Investigații Strategice și Reforme (CISR). Ulterior, a fost director al reprezentanței Fondului American de Investiții WNISEF și a activat ca membru sau președinte în consiliile de administrație ale mai multor companii din Republica Moldova și Ucraina.

Din 2007, a condus Departamentul de Investiții Directe al companiei Dragon Capital din Ucraina, iar în 2016 a fondat 4i Capital Partners, o firmă de investiții cu operațiuni în Europa de Est. Alexandru Munteanu a fost, de asemenea, membru și co-președinte al Consiliului de Afaceri pe lângă Pactul de Stabilitate, Viena, Austria, precum și președinte al Consiliului de Patroni al școlii internaționale Pechersk School International (PSI) din Kyiv, Ucraina, acreditată International Baccalaureate (IB). Pentru meritele sale profesionale și civice, în 2006 a primit distincția de Cavaler al Legiunii de Onoare (Légion d’Honneur) din partea Republicii Franceze.