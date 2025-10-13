Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, anunță că se retrage din politică / Ce nume se vehiculează pentru viitorul prim-ministru

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunțat că se retrage din politică și, prin urmare, nu va mai accepta să fie propus pentru un nou mandat în fruntea guvernului de la Chișinău. De asemenea, Recean renunță și la mandatul de deputat obținut în urma alegerilor din 28 septembrie. Mai multe nume sunt vehiculate la Chișinău pentru a prelua funcția de premier.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă susținute la Parlamentul de la Chișinău, la care Dorin Recean a participat alături de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu.

„Sunt onorat de încrederea pe care PAS mi-o oferă și intenția partidului de a-mi oferi mandatul de prim-ministru în continuare. Însă decizia mea este alta. M-am implicat acum doi ani și jumătate cu un mandat foarte clar – de a asigura securitatea și ordinea constituțională. Nu am avut niciodată intenția să rămân în politică. Mandatul meu se încheie aici, odată cu această nouă etapă în care intră țara noastră”, a declarat Dorin Recean.

Reacțiile președintei Maia Sandu și ale liderului PAS

Președintele PAS, Igor Grosu, a declarat în cadrul aceleași conferinței de presă că formațiunea pe care o conduce ar urma să propună candidatura lui Recean pentru funcția de premier, însă se conformează cu decizia acestuia de a pleca din politică.



„Domnule prim-ministru, în primul rând eu personal și întreaga echipă PAS, vă mulțumim că acum doi ani și jumătate ați acceptat invitația de a vă alătura echipei în drumul nostru. Au fost ani foarte grei, dar a meritat. (…) Am trecut prin mai multe provocări, în care un stat străin a intervenit asupra proceselor noastre democratice, alături de grupări criminale susținute de acest stat străin. Și noi am rezistat acestui atac asupra democrației. (…) Au fost câteva ierni foarte dificile, cărora a trebuit să le facem față, cu un război la hotar. În același timp, a trebuit să organizăm exemplar alegerile locale, alegerile prezidențiale, referendumul, alegerile parlamentare, să le apărăm și să le organizăm așa cum se cuvine”, a a declarat liderul PAS.

Igor Grosu a precizat că nu va veni deocamdată cu detalii despre numele unei candidaturi pentru funcția de premier care urmează să fie propusă, conform procedurii, președintei țării.



„Un lucru pe care vi-l pot spune este că Partidul Acțiune și Solidaritate va merge, la momentul oportun, la consultările cu doamna președintă, unde va prezenta candidatul noului sau viitorului prim-ministru pe care îl considerăm potrivit”, a precizat Grosu.

În context, la scurt timp după această conferință, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a adresat un mesaj de mulțumire lui Dorin Recean.

„Mulțumesc, Dorin, pentru că ai acceptat să ne fii alături în acești ani complicați”, a scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.

Guvernul condus de Dorin Recean a fost învestit în data de 16 februarie 2023, după demisia fostei prim-ministre Natalia Gavrilița. Aceasta și-a anunțat retragerea pe 10 februarie aceluiași an, invocând dificultăți în implementarea reformelor într-un context geopolitic complex.

La scurt timp, președinta Maia Sandu l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe Dorin Recean, pe atunci consilier prezidențial în domeniul apărării și securității naționale și secretar al Consiliului Suprem de Securitate.

Guvernul lui Recean a fost votat de 62 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate. Printre prioritățile programului de guvernare se numără securitatea națională, reforma justiției, dezvoltarea economică și integrarea europeană. Dorin Recean a mai deținut funcția de ministru al Afacerilor Interne în perioada 2012–2015.

Cine ar putea fi viitorul premier al Republicii Moldova?

După victoria PAS la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, se vehiculează mai multe nume pentru funcția de prim-ministru, dar doar la nivel de presupuneri. Niciun nume nu a fost confirmat oficial.

Totuși, printre cei menționați se număra investitorul Vasile Tofan, care s-a întors în Republica Moldova după peste 20 de ani petrecuți peste hotare, are o diplomă de master în afaceri și administrație la Harvard Business School. Este implicat în domeniul afacerilor, inclusiv în vinificație. Totuși, în cadrul unui podcast acesta a respins că a avut o propunere din partea PAS de a ocupa funcția de premier.

Printre alte nume care s-au vehiculat în spațiul public se numără și fostul ministru de Externe Nicu Popescu, care a ocupat funcția de șef al diplomației de la Chișinău în perioada 2021-2024, dar și în 2019, în Guvernul condus atunci de actuala președintă Maia Sandu.

Popescu este licențiat în Științe Politice, Relații Internaționale, Universitatea de Stat de Relații Internaționale din Moscova, Rusia. De asemenea, în spațiul public a apărut și numele actualului ministru al Educației Dan Perciun, fost deputat PAS, care are doar 34 de ani. Perciun are un Master în Economie Socială, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România și Licență în Științe Politice, Psihologie și Sociologie, Universitatea din Cambridge.