Cine este „regele cosmeticelor”, prietenul care l-a sfătuit pe Trump „să cumpere” Groenlanda

Un om de afaceri apropiat de Donald Trump și o mișcare geopolitică controversată care i-ar aduce prestigiu președintelui, dar și investițiilor făcute între timp. Fie că este vorba de Venezuela sau Groenlanda, ingredientele sunt întotdeauna aceleași la Casa Albă: prieteni bogați, rupturi diplomatice, bani plasați la locul potrivit la momentul potrivit. Și poate, în culise, încercarea Kremlinului de a-l manipula pe liderul american, scrie Corriere Della Sera, preluat de Rador Radio România.

În cazul Groenlandei, figura cheie este newyorkezul Ronald Lauder, în vârstă de 81 de ani, miliardar moștenitor al imperiului cosmeticelor și coleg de clasă al lui Trump la Wharton School of Business. Lauder a lansat recent o serie de investiții în Groenlanda, potrivit unei investigații a ziarului danez „Politiken”.

Însă, acesta este doar cel mai recent pas în evoluția sa. Lauder are un istoric de donații către candidați conservatori, inclusiv cel puțin 1 milion de dolari în sprijinul lui Trump în ultimii ani. Cu toate acestea, miliardarul cosmeticelor i-a oferit președintelui o idee în ultimii ani: preluarea Groenlandei.

John Bolton, consilierul pentru securitate națională al lui Trump în timpul primului său mandat, nu are nicio îndoială în această privință. Bolton însuși, acum în conflict cu Trump, a confirmat pentru „The Free Press” că Lauder a fost cel care i-a plantat prima dată ideea Groenlandei în cap președintelui. „Am auzit despre asta de la el și mai târziu am aflat sau am înțeles că sugestia a venit de la Lauder”, a spus Bolton. „Dar Trump a discutat prima dată cu mine în 2019”.

Lauder s-a întâlnit de două ori la Kremlin cu Putin

Această versiune confirmă ceea ce jurnaliștii Peter Baker (de la „New York Times”) și Susan Glasser (de la „New Yorker”) au scris în cartea lor de investigație din 2021 despre Trump, „The Divider”: Trump relatează că „un prieten foarte bogat” a sugerat să facă afaceri pe insulă, iar acest prieten nu a fost altul decât Lauder. Nu este clar, însă, de unde a luat Lauder ideea. Faptul că Lauder, în calitate de președinte al Congresului Evreiesc Mondial, s-a întâlnit cu Vladimir Putin de două ori la Kremlin – în 2016 și în martie 2019 – îi face pe unii să speculeze că liderul rus a fost cel care l-a provocat pe miliardar, pentru a-i retrezi atenția prietenului său Trump asupra acestei probleme. Cu siguranță, în ultimele zile, Kirill Dmitriev, trimisul lui Putin, a subliniat în repetate rânduri pe canalele sale de socializare presiunile Casei Albe pentru obținerea Groenlandei.

Interesul Rusiei în acest joc este evident: o uzurpare teritorială americană în Arctica l-ar putea distrage pe Trump de la Ucraina și ar putea legitima propriile încercări ale lui Putin împotriva Kievului. Cu toate acestea, nu există nicio dovadă că Kremlinul ar fi intervenit pentru a-l presa pe Trump să ia măsuri împotriva Danemarcei. Există o singură suspiciune, alimentată de o scrisoare falsă primită în octombrie 2019 de senatorul Tom Cotton din Arkansas, susținător al lui Trump: pe antetul guvernului groenlandez și semnată de unul dintre miniștrii săi, scrisoarea trimisă senatorului anunțase la Washington „un referendum privind independența față de Danemarca”. Dar s-a dovedit a fi un fals, de la autori necunoscuți.

Compania de investiții din Groenlanda „Greenland Development Partners”, înregistrată în Delaware, cu capital de la Lauder și interese în sectoarele apei și energiei, este complet legitimă. Modelul Venezuelei este similar, doar că de data aceasta cu amprente rusești evidente.

Fiona Hill, care a făcut parte din Consiliul Național de Securitate în timpul primului mandat al lui Trump, a declarat într-o mărturie în fața Congresului că rușii au propus un schimb Casei Albe în 2019: acordarea de mână liberă americanilor în Venezuela în schimbul unei acțiuni libere în Ucraina. Bolton și Hill au renunțat la ofertă la momentul respectiv, dar interesele comerciale ale prietenilor lui Trump nu s-au estompat.

Investitorul Paul Singer, care a contribuit cu 5 milioane de dolari la ultima campanie a președintelui, a cumpărat chiar în ultimele luni trei rafinării americane în Golful Mexic, concepute special pentru petrolul gros din Venezuela. Este un expert în afaceri: chiar miercuri, Administrația Trump a anunțat că va aduce țiței de la Caracas în Statele Unite.