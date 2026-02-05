Cine este Robert Negoiță, primarul PSD al Sectorului 3, ajuns în vizorul DNA după o investigație Recorder. Dator cu sume uriașe la stat și un episod controversat de acum de acum 16 ani

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, vizat joi înt-un dosar de abuz în serviciu, este cel mai longeviv primar de sector din București.

Cine este Robert Negoiță

În vârstă de aproape 54 de ani, Robert Negoiță este președinte al PSD Sector 3 și primar al Sectorului 3 din 10 iunie 2012. În prezent este la al 4-lea mandat de primar, fiind reales în iunie 2024, cu peste 53% din voturi.

În perioada 2004-2007 Robert Negoiță a urmat cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bioterra, iar în perioada 2004-2008 cursurile Facultăţii de Economie a Turismului Intern şi Internaţional din cadrul Universităţii Româno-Americane, potrivit biografiei de pe site-ul primăriei Sectorului 3.

Robert Negoiță s-a implicat în viaţa politică începând cu 2004, când a devenit membru al PSD. În 2006 a fost ales vicepreşedinte al organizaţiei de tineret a PSD (TSD), în 2007 a fost ales preşedinte al Ligii Tinerilor Întreprinzători Social Democraţi (LTISD), iar în 2008 secretar executiv al organizaţiei centrale a PSD. În 2010 a devenit vicepreşedinte al PSD şi preşedinte al Organizaţiei Judeţene Ilfov.

În 2020 a plecat din PSD și a înființat Partidul București 2020, din partea căruia și-a depus candidatura la alegerile locale. La 27 septembrie 2020 Robert Negoiță a câștigat al treilea mandat de Primar al Sectorului 3. Robert Negoiță a revenit PSD în aprilie 2024.

Dator zeci de milioane la ANAF din 2009

Potrivit ultimei declarații de avere care este publică, cea din 2024, Robert Negoiță avea o datorie de circa 53 de milioane de euro la ANAF. Pe lista instituțiilor de stat cărora Negoiță le datora bani se aflau însă și Primăria Sectorului 4 – 700.000 de lei, Primăria Popești Leordeni – 3.8 milioane lei, Primăria Afumați sau Primăria Constanța – cu sume mai mici. La acestea se adăugau și mai multe datorii la bănci etc.

Totuși, în declarația de avere Negoiță deținea acțiuni în valoare de 10 milioane de euro la o firmă de real estate, mai multe imobile, unele în construcție (complexuri imobiliare. dar și numeroase terenuri.

Dosarele în care a fost implicat sau menționat

Robert Negoiță a fost implicat, de-a lungul timpului, în mai multe dosare și anchete penale.

Dosarul Sex cu fotomodele și minore

Numele lui Robert Negoiță a apărut în 2010, pe vremea când era deputat din partea PSD, ca martor în celebrul dosar de proxenetism „Sex cu fotomodele”, scrie Digi24. Atunci sub paravanul a două agenții de fotomodele, circa 80 de tinere ar fi ajuns în patul unor persoane publice din România, dar și din Italia și Austria. În acea perioadă au apărut mai multe stenograme în care politicianul se declara interesat de compania acestor tinere, unele dintre ele minore. Câteva dintre fotomodelele martore în dosar, care spun că s-ar fi întâlnit cu Negoiță în camere din hotelurile pe care le deține, au declarat despre acesta că îi plăcea „să se costumeze în lup”, atunci când făcea sex cu „Scufița Roșie”.

Negoiță a fost întrebat acum doi ani de acel episod într-o emisiune a lui Denise Rifai de la Kanal D. Negoiță a fost întrebat dacă a plătit vreodată pentru servicii sexuale.

„În sensul în care este definită chestiunea, nu, dar este o întrebare foarte personală și, ok… La modul în care «cât îți dau să?», mie mi se pare că asta este sub demnitate, dar permanent, cu toată zarva asta pe domeniu, eu știu că tatăl meu îi dădea bani mamei ele. Eu am fost martor când tatăl meu dădea bani mamei mele. Presupun că tatăl meu avea relație sexuală, contact sexual cu mama mea. Dar refuz să cred că mama mea era o prostituată sau tatăl meu plătea o prostituată. Haideți să diferențiem. Mă consider o persoană generoasă, dar hai să clarificăm lucrurile, ce înseamnă una și ce-nseamnă alta. Plată pentru sex, repet, asta a fost cercetarea făcută de parchet în perioada în care asta era incriminată de legea penală și s-a dovedit în urma cercetării că n-a fost vorba de așa ceva. Punct”, a spus Negoiță în emisiune.

Ulterior, Robert Negoiță a fost căsătorit cu Sorina Docuz, cea despre care presa a scris că a devenit ulterior o apropiată a fostului lider PSD Marcel Ciolacu.

Dosarul „Rosal”

În august 2022, procurorii DNA l-au trimis pe Robert Negoiță în judecată pentru abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite cu consecințe deosebit de grave, instigare la abuz în serviciu și complicitate la fals intelectual, acuzații legate de contractul de salubrizare încheiat între Primăria Sectorului 3 și societatea ROSAL Grup.

Mai exact, conform procurorilor, contractul de salubrizare, încheiat inițial în 1999, ar fi fost prelungit între 2013 și 2018 în mod succesiv prin acte adiționale, fără organizarea de licitații publice. Mai mult, tarifele și frecvența serviciilor ar fi fost majorate fără aprobările legale necesare. Prejudiciul este de 578 milioane lei pentru bugetul Sectorului 3.

Dosarul încă este activ pe rol la Curtea de Apel București și nu a fost finalizat prin sentință definitivă.

În februarie 2023, procurorii l-au pus sub urmărire penală într-un alt dosar în care este acuzat că a aprobat, în perioada 2015 – 2021, emiterea ilegală a unor documente necesare pentru construirea unui bloc în centrul Bucureştiului.

Accidentul de la șantierul Bibliotecii Naționale

Negoiță a fost anchetat penal ca suspect de omor din culpă în cazul în care doi muncitori au murit după surparea, în august 2021, a unui mal de pământ de la Biblioteca Națională, pe un șantier din Sectorul 3. Deși a fost suspectat inițial, acesta nu se mai află printre inculpați.