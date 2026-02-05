BREAKING Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, este vizat înt-un dosar de abuz în serviciu, în care procurorii DNA fac joi dimineață mai multe percheziții, inclusiv la locuința acestuia, au declarat pentru HotNews surse judiciare. Între faptele de care e acuzat edilul se numără construirea unui drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar, despre care a relatat Recorder.

Conform sursei citate, au loc 11 percheziții: la Primăria Sectorului 3, la o firmă din subordinea acesteia, precum și la locuința lui Robert Negoiță. El este suspectat de abuz în serviciu în legătura cu modul în care au fost construite mai multe drumuri, între care drumul de la locuința fratelui său, despre care a scris Recorder.

Alături de Negoiță sunt suspectați în acest dosar și angajați ai Primăriei Sectorului 3, iar după percheziții toate persoanele vizate urmează să fie duse la audieri la DNA, au mai spus sursele citate.

Dezvăluirile Recorder în cazul lui Robert Negoiță

În august 2025, jurnaliștii de la Recorder au scris că Robert Negoiță a folosit resursele primăriei pentru a construi o șosea pe terenul privat deținut de fratele său, Ionuț Negoiță.

Drumul de aproximativ un kilometru a fost construit la începutul lunii august, în aproximativ opt zile, de către Primăria Sectorului 3, în spatelele Halei Laminor. Principalul obiectiv este să faciliteze accesul în zona unde companiile lui Ionuț Negoiță, fratele edilului, vor construi complexul imobiliar HILS Republica, potrivit Recorder.

Procurorii au început atunci urmărirea penală in rem pentru abuz în serviciu, adică la vremea respectivă era cercetată fapta, nu o persoană anume.

Potrivit legii, autoritățile centrale sau locale nu au voie să finanțeze construcția sau reabilitarea unor drumuri aflate pe proprietăți privată, precum este cazul unde contruiește Ionuț Negoiță. Pentru ca un asemenea drum să fie făcut din bani publici, legea impune ca terenul să treacă în domeniul public.

Într-o filmare publicată pe Facebook în care anunță construirea noului drum, Negoiță afirma că noua arteră i-a fost solicitată de locuitorii din zonă, exasperați de traficul intens.

Robert Negoiță a recunoscut atunci că a construit drumul de pe terenul familiei sale cu resursele primăriei, dar a respins un conflict de interese.

„Este conflict de interese în sensul în care am încălcat o proprietate să facem un drum public. Dacă dumneavoastră considerați că am creat un avantaj fratelui meu, aveți o abordare foarte greșită”, a spus Negoiță pentru Recorder.

Întrebat la rândul său de ce nu s-au respectat pașii legali pentru contrucția drumului de pe proprietarea firmei sale, dezvoltarul Ionuț Negoiță a spus că „se ocupă niște oameni de formalități, nu mă ocup eu personal”.

„Mi s-a cerut să se creeze un drum public, ca să se facă legătură între (Șoseaua) Industriilor și câmp”, a motivat dezvoltatorul imobiliar.

Cine este Robert Negoiță

Robert Negoiță s-a născut la 29 martie 1972 în localitatea Măneciu, judeţul Prahova. Este președinte al PSD Sector 3 și primar al Sectorului 3 din 10 iunie 2012. În prezent este la al 4-lea mandat de primar, fiind reales în iunie 2024, cu peste 53% din voturi.

Robert Negoiță s-a implicat în viaţa politică începând cu 2004, când a devenit membru al PSD. În 2006 a fost ales vicepreşedinte al organizaţiei de tineret a PSD (TSD), în 2007 a fost ales preşedinte al Ligii Tinerilor Întreprinzători Social Democraţi (LTISD), iar în 2008 secretar executiv al organizaţiei centrale a PSD. În 2010 a devenit vicepreşedinte al PSD şi preşedinte al Organizaţiei Judeţene Ilfov.