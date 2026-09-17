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Actualitate

Cine este Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan

Maria Ionescu
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Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan este propunerea de premier făcută joi de președintele Nicușor Dan. El a anunțat imediat că a acceptat propunerea șefului statului. Mureșan este susținut de PNL-USR-UDMR.

În vârstă de 44 de ani, Siegfried Mureșan este vicepreședinte al Partidului Național Liberal și al Partidului Popular European (PPE). De profesie economist, este de 12 ani eurodeputat la Bruxelles.