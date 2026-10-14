Cine este Sorin Costreie, propus pentru funcția de ministru al Educației în Guvernul Luca Niculescu. Tehnocratul din spatele a trei premieri

Sorin Costreie, consilierul pe educație al președintelui Nicușor Dan, este propus pentru a prelua portofoliul de ministru al Educației în viitorul Guvern Niculesu, potrivit surselor HotNews.

Numele lui Sorin Costreie pentru funcția de ministru al Educației nu este nou. El a acceptat să fie ministru al Educației și vicepremier și în cabinetul propus de premierul desemnat în iunie, Eugen Tomac, care și-a depus însă mandatul înainte de a ajunge la votul de învestitură.

Cine este Sorin Costreie

În vârstă de 55 de ani, Sorin Costreie este profesor de la Facultatea de Filosofie a Universității din București, specializat în filosofia matematicii, filosofia limbajului, filosofia logicii și filosofia științei.

Costreie ocupă și funcţia de consilier prezidenţial pentru educaţie şi cercetare în cadrul Administraţiei Prezidenţiale, poziţie în care a fost numit oficial la data de 17 noiembrie 2025 de către preşedintele Nicuşor Dan.

A susţinut doctoratul în 2007 la Universitatea din București și a urmat studii doctorale şi la University of Western Ontario, Canada.

„Contribuţiile sale academice (articole ştiinţifice, cărţi de autor, capitole de cărţi şi volume editate şi coeditate) au fost publicate la edituri prestigioase la nivel internaţional şi naţional: Routledge, Springer, Oxford University Press, Taylor & Francis, Elsevier, Humanitas, Editura Universității din București, C.H. Beck şi ProUniversitaria”, potrivit profilului său publicat pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Tehnocratul din spatele a trei premieri

Potrivit sursei citate, Costreie a studiat pentru perioade mai extinse de timp în Canada, Statele Unite ale Americii, Germania, Spania şi Italia. În ultimii ani, interesul său academic s-a canalizat către cogniţie matematică, gândire critică şi integrări umaniste în medicină.

„În prezent, este președintele UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe, una dintre cele mai importante reţele universitare de cooperare academică europeană, și coordonator al alianței universitare CIVIS la nivelul Universității din București. A avut două mandate de prorector şi a fost prodecan pentru o scurtă perioadă de timp”, se mai arată pe site-ul Administrației Prezidențiale.

A ocupat poziția de consilier de stat pentru educație și cercetare în Guvernul României pentru trei premieri (Florin Cîţu, Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu) a fost secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării, anterior, consilier al ministrului.

„În plan internațional, reprezintă România în organisme europene strategice, precum Înaltul Consiliu al EUI – High Council of The European University Institute din Florența, înalt reprezentant al proiectului ELI-NP şi reprezentant al proiectului DANUBIUS-RI. Totodată, este membru în consiliul de conducere al Institutului Cultural Român şi a fost primul coordonator naţional pentru proprietate intelectuală”, potrivit profiului său de pe site-ul Administrației Prezidențiale

Sorin Costreie vorbește fluent engleză, germană și italiană, și are cunoștințe de bază de spaniolă și franceză.

Ce avere are

Potrivit declarației de avere depuse în iunie 2026, Sorin Costreie deţine un apartament de 60 mp în București dobândit în 1994. De asemenea, mai are un autoturism Kia din 2023. Tot în declaraţia de avere apare că a înstrăinat o casă de locuit şi un teren intravilan cu 176.000 de euro, respectiv 50.000 de euro.

La capitolul venituri, a înregistrat pentru anul anterior un venit anual de 156.348 de lei din funcția de conferențiar la Universitatea București, iar din cea de consilier prezidențial 19.164 de lei.