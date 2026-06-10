Cine este Valeriu Nistor, noul nume vehiculat pentru funcția de vicepremier în cabinetul lui Tomac

Valeriu Nistor este cel mai recent nume vehiculat că va face parte din Guvernul Tomac. Surse politice au declarat pentru HotNews că acesta este luat în calcul pentru un post de vicepremier fără portofoliu pentru economie, finanțe și mediul de afaceri.

Valeriu Nistor este manager general la compania Soltem Energy, funcție pe care o ocupă din ianuarie 2022, conform informațiilor publicate pe profilul său de LinkedIn.

Anterior, acesta a fost președintele AmCham, o rețea globală, independentă și non-profit de asociații de afaceri.

Timp de doi ani și patru luni, în perioada septembrie 2019 și decembrie 2021, acesta a fost partener al Soar Business & Management Consulting. În acea perioadă, el a locuit în Viena.

Valeriu Nistor o ocupat, timp de patru ani, și funcția de director al Vodafone România.

Din ianuarie 2013 și până în martie 2015, Nistor a fost director general pe regiune la IBM, compania americană de tehnologie.

Un alt consilier prezidențial, Radu Burnete, despre care presa a relatat că el va fi vicepremierul pe teme economice în potențialul Cabinet condus de Eugen Tomac, a anunțat miercuri seară că nominalizarea lui este „speculație de presă” și că va rămâne în funcția de la Palatul Cotroceni.