Cine este Viorel Pașca, acuzat că a exploatat sute de oameni vulnerabili în rețeaua sa de azile din Bihor

Asociația lui Viorel Pașca a fost vizată marți de zeci de percheziții ale Poliției Române, care îl acuză că a obținut sume imense de bani de pe urma a sute de oameni bolnavi, fără adăpost sau abandonați pe care i-a găzduit, fără autorizație, în căminele sale.

Viorel Pașca, 55 de ani, este liderul Asociaţiei Dumbrava Dumnezeu Poartă de Grijă. Bărbatul postează frecvent pe pagina sa de Facebook despre activitatea asociației sale, despre care spune că primește oameni bolnavi trimiși de stat acolo.

Potrivit declarațiilor sale, în prezent sunt îngrijite aproximativ 400 de persoane în centrele sale din Dumbrava, Tinca și Incești.

„Bunul samaritean”

Pașca a pus bazele unor adăposturi improvizate acum peste 20 de ani, bărbatul fiind supranumit „bunul samaritean”, potrivit Bihon.

Absolvent al unei școli profesionale, Pașca a lucrat în anii ’90 ca asistent social, iar ulterior a început să găzduiască și să îngrijească oameni ai străzii în propria locuință din Dumbrava.

Bărbatul susține că și-a susținut activitatea desfășurată în toți acești ani din donații.

„În urmă cu douăzeci de ani când am vrut să primim la Dumbrava primii bolnavi fără adăpost, mi-am făcut calculele și am realizat că nu am cum să îngrijesc patru bolnavi în cele două camere goale, fiind prea sărac în acest sens. Atunci Dumnezeu a promis că dacă vom face acest lucru, El va purta de grijă în așa fel încât să nu ducem lipsă de cele necesare. De atunci, pe la Dumbrava au trecut vreo 3500 de bolnavi, ( în prezent avem 400). Da, s-a folosit în acest sens de fiecare dată de oameni, unii mai săraci, alții mai bogați, indiferent de religie, de clasă socială, vârstă sau de zona în care locuiesc”, a scris recent pe Facebook Viorel Pașca.

Acuză statul că trimite bolnavii la Dumbrava

Pe 28 iunie, cu câteva zile înainte ca polițiștii să descindă în centrele sale, Viorel Pașca publica un mesaj lung pe Facebook în care critica autoritățile și susținea că instituțiile continuă să trimită pacienți din diverse județe către Dumbrava.

„Știu că sună ciudat ce spun ,dar nu vrem decât să fim de folos atât bolnavilor pe care-i îngrijim cât și instituțiilor care ar trebui să facă acest lucru. Dacă se decide că nu mai este nevoie de implicarea noastră, nu mai văd nici un motiv pentru care să continuăm. Am vrut să răspundem la o nevoie. Când această nevoie nu va mai exista, activitatea de la Dumbrava o să înceteze automat”, a scris Pașca, pe Facebook.

„Au venit acum să mă verifice”

De asemenea, marți, după percheziții, într-o declarație pentru Agerpres, Pașca a spus că oamenii din căminele sale „provin de la spitale, primării, poliție și alte instituții din țară, din toate județele țării”.

„Ei ne consideră grup infracțional organizat. Vedeți, suntem organizați. Că doar în 20 de ani ne-am organizat. (…) Știu doar că anul trecut a făcut o plângere domnul ministru al Sănătății, mi-a făcut dosar la Parchet. (…) Au venit acum să mă verifice, să verifice actele bolnavilor, să vadă de unde vin, să vadă câți sunt, să vadă ce și cum”, a declarat Viorel Pașca, pentru Agerpres.

Potrivit acestuia, persoanele din centrele sale „provin de la spitale, primării, poliție și alte instituții din țară, din toate județele țării”.

„Trimiși de către statul român la mine. Ca să îi îngrijesc, că n-au unde să-i țină. Că din spital, când se externează, n-au unde să îi trimită. Și atunci îi trimit la Dumbrava, cu ambulanța. Sau cu mașina poliției. Îi aduc aici, că n-au unde să-i ducă”, a mai declarat Viorel Pașca.

Potrivit Bihon, pe numele bărbatului a fost depusă o plângere în urma incidentului din iulie anul trecut, când acesta a transportat mai mulți bolnavi înapoi la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Mehedinți.

Acuzațiile Poliției Române

Poliția Română și DIICOT a anunțat că a făcut, marți, zeci de percheziții în Bihor într-un dosar penal cu acuzații de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată.

Procurorii vorbesc despre o grupare care s-a creat în anul 2020, formată din patru suspecți și sprijiniți de alți șapte, care s-a ocupat cu exploatarea unor persoane vulnerabile.

„Sub aparența furnizării unor servicii sociale, medicale, de îngrijire și protecție, disimulate prin folosirea ca paravan a unei asociații umanitare și de caritate, gruparea de criminalitate organizată ar fi indus în eroare donatori, aparținători și alte persoane interesate de oferirea serviciilor de îngrijire, pentru a obține importante sume de bani din donații, sponsorizări, contribuții, dar și pensii, indemnizații de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil, ajutoare de înmormântare, precum și alte venituri ori prestații sociale cuvenite victimelor”, potrivit Poliției Române.

Poliția spune că investigațiile au arătat că persoanele vătămate, care au decedat în spațiile deținute de către grupul infracțional organizat, au fost înhumate pe un teren situat în proximitatea cimitirului greco-catolic, sumele acordate ca ajutor de înmormântare fiind încasate de către grupare.

Potrivit DIICOT, 401 persoane au murit în perioada 2019-2022.