Sute de oameni, exploatați de o rețea din Bihor sub paravanul unei asociaţii umanitare. Decedaţii, îngropaţi la marginea unui cimitir

Polițiștii și procurorii DIICOT anunță că au făcut marți zeci de percheziții în cazul unei reţele acuzate că a exploatat, în ultimii şase ani, sute de persoane vulnerabile sau bolnave psihic, aduse din mai multe spitale din ţară, sub paravanul unei asociaţii umanitare.

Este vorba despre Asociația „Bunul Samaritean”, care îngrijește circa 380 de persoane vulnerabile, potrivit Agerpres.

Acuzațiile din dosar sunt de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată.

Liderul asociației, Viorel Pașca, a negat acuzațiile Poliției Române.

„Ei ne consideră grup infracțional organizat. Vedeți, suntem organizați. Că doar în 20 de ani ne-am organizat. (…) Știu doar că anul trecut a făcut o plângere domnul ministru al Sănătății, mi-a făcut dosar la Parchet. Au venit acum să mă verifice, să verifice actele bolnavilor, să vadă de unde vin, să vadă câți sunt, să vadă ce și cum”, a declarat Viorel Pașca, cel care a înființat această asociație, pentru Agerpres.

Pașca a spus că oamenii „provin de la spitale, primării, poliție și alte instituții din țară, din toate județele țării”.

„Trimiși de către statul român la mine. Ca să îi îngrijesc, că n-au unde să-i țină.

Că din spital, când se externează, n-au unde să îi trimită”, a susținut el.

Întrebat cum a reușit să susțină financiar activitatea desfășurată în toți acești ani, a răspuns: „din donații”.

Viorel Pașca a publicat și fotografii de la descinderi, pe pagina sa de Facebook.

„Am inteles ca sunt grup infractional organizat, Au venit tocmai de la Bucuresti, cred ca sunt vreo o suta de toti”, a scris Pașca, în descrierea care însoțește imaginile.

Poliția Română spune că oamenii au fost exploatați

Potrivit Poliției Române, cercetările au reliefat faptul că, începând cu anul 2020, o persoană, de 55 de ani, în calitate de lider, împreună cu alte trei persoane, ar fi constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, structurată, la care ar fi aderat și pe care ar fi sprijinit-o alți șapte membri, în scopul obținerii de foloase patrimoniale din activitatea de exploatare a unor persoane vulnerabile.

„Astfel, sub aparența furnizării unor servicii sociale, medicale, de îngrijire și protecție, disimulate prin folosirea ca paravan a unei asociații umanitare și de caritate, gruparea de criminalitate organizată ar fi indus în eroare donatori, aparținători și alte persoane interesate de oferirea serviciilor de îngrijire, pentru a obține importante sume de bani din donații, sponsorizări, contribuții, dar și pensii, indemnizații de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil, ajutoare de înmormântare, precum și alte venituri ori prestații sociale cuvenite victimelor”, potrivit Poliției Române.

Poliția spune că, în intervalul cuprins între 2020 și luna iunie 2026, liderul grupului infracțional organizat, cu sprijinul membrilor, a recrutat, primit și adăpostit sute de persoane aflate în stare de vădită vulnerabilitate, persoane cu dizabilități psihice și pe care le-au menținut într-o stare de dependență și aservire.

„Persoanele vătămate, aduse din multiple unități spitalicești și direcții de asistență socială din mai multe județe, ar fi fost plasate în imobile situate în comunele Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni, sub aparența oferirii unor servicii de îngrijire de specialitate, tratament și asistență socială de către liderul grupării, persoană fizică care nu ar fi deținut capacitatea legală, organizatorică și profesională necesară pentru o astfel de activitate”, mai spun autoritățile.

Victimele, menținute „într-o stare de dependență și aservire”

Pe parcursul întregii perioade, victimele au fost menținute într-o stare de dependență și aservire, fără să le fie asigurate condițiile minime necesare protejării sănătății, demnității și integrității lor fizice și psihice, spune Poliția.

„Nu ar fi beneficiat de îngrijire constantă și adecvată stării medicale și diagnosticului psihiatric, nu ar fi fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos necesar afecțiunilor de care sufereau fie nu le-ar fi fost administrat, fie le-ar fi fost administrat în mod necorespunzător, discontinuu, fără respectarea indicațiilor medicale și de către un personal necalificat și insuficient”, mai spun autoritățile.

Unde erau îngropate victimele

De asemenea, poliția spune că investigațiile au arătat că persoanele vătămate, care au decedat în spațiile deținute de către grupul infracțional organizat, au fost înhumate pe un teren situat în proximitatea cimitirului greco-catolic, sumele acordate ca ajutor de înmormântare fiind încasate de către grupare.

Prejudiciul în acest caz este de peste 13 milioane de lei.

„Prin mecanismul infracțional prejudiciul creat a fost de 13.048.821 de lei (7.498.076 de lei, 884.090 de euro, 161.426 USD, 52.960 CAD, 1.534 CHF) reprezentând fonduri și venituri deturnate de la destinația lor legală și utilizate în interesul grupului infracțional organizat”, a menționat Poliția Română.