Cine este Vladimir Alekseev, generalul GRU împușcat la Moscova, implicat în războaiele din Ucraina și Siria, un atac cu noviciok în UK și atacuri informatice în SUA

Vladimir Alekseev, prim-adjunct al șefului Direcției Principale de Informații (GRU) din cadrul Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, a fost internat în spital la Moscova după ce a fost împușcat la Moscova, scriu The Moscow Times și Kyiv Post.

Generalul rus Vladimir Alekseev a fost împușcat de mai multe ori, vineri, în clădirea în care locuia la Moscova de o persoană necunoscută care a fugit de la fața locului, potrivit autorităților locale.

Este neclar cine anume l-a atacat pe general, prim-adjunct al șefului Direcției Principale de Informații (GRU), dar Kievul pare a fi un suspect, în condițiile în care a țintit în trecut lideri militari de rang înalt din Rusia.

Născut în Ucraina

Vladimir Alekseev – născut în 1961 în Ucraina sovietică – este primul adjunct al șefului serviciului de informații militare ruse (GRU), funcție pe care o ocupă din 2011.

A absolvit Școala Superioară de Comandă Aeriană din Riazan și a avansat în ierarhia serviciilor de informații militare ruse.

De ani de zile, este implicat în planificarea militară la nivel înalt, inclusiv în supravegherea operațiunilor din Siria. În 2017, Alekseev a primit titlul de „Erou al Rusiei”, una dintre cele mai înalte distincții de stat ale țării.

Agenția de informații militare a Ucrainei l-a acuzat pe Alekseev că a identificat ținte pentru atacurile aeriene și cu rachete rusești în Ucraina și că a contribuit la legitimarea ocupației Moscovei în teritoriile capturate prin orchestrarea de referendumuri.

Legături cu Wagner

Alekseev este cunoscut pentru legăturile strânse cu formațiunile de voluntari și mercenari din Rusia, inclusiv cu gruparea Wagner.

În timpul revoltei Wagner din iunie 2023, el a participat la negocierile cu fondatorul grupului, Evgheni Prigojin, alături de ministrul adjunct al Apărării din Rusia, Iunus-Bek Ievkurov. Alekseev a condamnat public revolta și a cerut luptătorilor Wagner să depună armele.

De asemenea, el a contribuit la crearea așa-numitului Corp de Voluntari al Rusiei, care includea unități paramilitare precum Redut și brigada Espanola, acum desființată, care includea foști huligani din fotbal.

El a fost sancționat de SUA în 2016 pentru organizarea de „activități cibernetice rău intenționate” în timpul alegerilor prezidențiale americane din acel an, în urma cărora Donald Trump a câștigat primul său mandat.

El a fost sancționat de Canada în august 2022 pentru complicitate la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Acuzat pentru orchestrarea atacului cu arme chimice din Salisbury

Alekseev a fost, de asemenea, acuzat de Marea Britanie și UE de orchestrarea atacului cu arme chimice (noviciok) din Salisbury din 2018, care l-a vizat pe agentul dublu Serghei Skripal și fiica sa.

Aceștia au supraviețuit, dar un civil britanic care a găsit ulterior otrava a murit.

Kievul nu a revendicat tentativa de asasinat, deși agenții săi i-au vizat anterior pe oficiali ruși implicați în invazia din Ucraina.

Cel mai recent, Fanil Sarvarov, șeful departamentului de instruire operațională al Statului Major al Forțelor Armate Ruse, a fost ucis într-un atentat cu mașină capcană la Moscova, pe 22 decembrie.

Un dispozitiv exploziv atașat la partea inferioară a mașinii locotenentului general a detonat dimineața pe strada Iaseneva din Moscova. Sarvarov a fost dus la spital, dar a murit ulterior din cauza rănilor.