Ilie Bolojan reacționează la atacurile lui Sorin Grindeanu: „PSD vine cu o retorică de tip AUR” / „Se delimitează de răspunderea guvernării”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, duminică seară, într-un interviu la Digi24, că anunțul PSD legat de amendamentele la buget privind pachetul de solidaritate reprezintă o încercare a social-democraților de a nu-și asuma răspunderea guvernării, printr-o „retorică de tip AUR”.

Ilie Bolojan a spus că nu ar fi o problemă adoptarea unor amendamente la proiectul de buget, câtă vreme aceste sunt „în termeni rezonabili”, însă a arătat că marja de manevră este foarte redusă.

„Problema noastră este că acest buget a fost creionat într-o perioadă în care nu aveam război în Orientul Mijlociu, o creștere a prețurilor la combustibili, turbulențe pe piața dobânzilor, ceea ce poate antrena o creștere a inflației, de 0,5-1%, costuri suplimentare cu dobânzile dacă lucrurile nu se liniștesc. Orice propunere de cheltuială suplimentară trebuie tratată cu prudență”, a spus Bolojan.

Acuzațiile PSD, apreciate ca „minciuni”

Decizia luată duminică de conducerea PSD este considerată de liberal drept „o acțiune politică”, în condițiile în care subiectul măsurilor sociale a fost discutat în mod repetat în coaliție, iar PSD nu a dat un răspuns privind sursa de finanțare.

„Prin acest joc de amendamente, PSD încearcă să vină cu o retorică de tip AUR încercând oarecum să se delimiteze de răspunderea guvernării. Nu cred că este o soluție care va duce rezultate. Încercând să copii o anumită retorică, nu cred că rezolvi lucrurile”, a spus Ilie Bolojan

El a afirmat că „jocul politic” al PSD este unul populist care dă speranțe deșarte oamenilor.

„Nu știam în ce situație este țara când am făcut acest guvern? Au fost niște costuri sociale ale măsurilor, dar nu poți să spui că există soluții magice. Nu muncim mai mult, nu economisim mai mult și ne va fi mai bine – acest lucru nu stă în picioare”, a comentat șeful Guvernului.

Bolojan a catalogat chiar ca „minciuni” acuzațiile PSD, dând exemplul reducerii impozitului pe cifra de afaceri a companiilor mari care, potrivit premierul, a dus la reducerea investițiilor străine și impozitarea companiilor, indiferent dacă aveau sau nu profit.

PSD îl acuză pe premier de „sărăcirea deliberată” a populației

În urma ședinței Consiliului Politic Național al PSD, liderul social-democraților Sorin Grindeanu a transmis o scrisoare premierului Ilie Bolojan în care îl anunță că partidul său nu va renunța la amendamentele la bugetul pe 2026 prin care pachetul de solidaritate propus va primi finanțare integrală de la bugetul de stat.

„Vom depune amendamente în Parlament pentru a asigura finanțarea integrală a Pachetului de Solidaritate, adică a sprijinului pentru 3,5 milioane de familii – pensionari cu venituri mici, copii cu dizabilități, mame sau veterani, care suferă cel mai mult în urma măsurilor de austeritate din ultimul an”, anunță Grindeanu, adăugând că aceasta este mandatul „ferm” primit de la conducerea partidului.

Social-democratul îi impută lui Bolojan că a luat măsuri care au favorizat companiile multinaționale, în detrimentul românilor de rând.

„Nu mai pot asista la sărăcirea deliberată a milioane de români și nu mai pot gira o atitudine de sfidare permanentă la adresa PSD, partidul care asigură stabilitatea Coaliției cu o pondere de 46% din actuala guvernare”, susține președintele PSD.

PNL cere respectarea acordului coaliției

La scurtă vreme după ce liderii PSD s-au întrunit, PNL i-a avertizat pe social-democrați, printr-un comunicat de presă să nu susțină amendamente la buget care să presupună creșterea cheltuielilor fără ca acestea să fie discutate în prealabil în coaliție.

Liberalii amintesc constrângerile legate de reducerea deficitului bugetar și susțin că ținta de 6,2% va face ca România să fie credibilă în fața creditorilor și partenerilor europeni.

„În condițiile în care înregistrăm perturbații majore pe piețele combustibililor și pe cele financiare ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, ceea ce poate genera creșterea inflației și reducerea creșterii economice, prudența și responsabilitatea ar trebui să ne ghideze pe toți”, este un alt argumentat invocat de PNL.

Liberalii menționează și articolul 19 din acordul politic al coaliției care stipuleacă că „nicio inițiativă sau vot care presupune creșteri de cheltuieli bugetare nu poate avea loc fără acordul prealabil al conducerii Coaliției.”

Parlamentarii USR nu vor depune amendamente la buget

USR susține că anunțul PSD privind susținerea unor amendamente consistente la buget este „o iresponsabilitate”.

„Faptul că PSD cochetează deschis cu o majoritate cu extremiștii pentru a le trece arată că nu le pasă de români îngrijorați de creșterea prețurilor. Instabilitatea politică pe care o poate declanșa o astfel de mișcare va lovi în primul rând în oamenii pe care PSD pretinde că vrea să-i protejeze”, se arată într-un comunicat al USR.

Partidul anunță că nu va fi de acord cu noi creștere de impozite pentru cetățeni, dar nici nu va susține creșterea cheltuielilor statului, astfel că USR nu va avea amendamente la proiectul bugetului.

„USR nu va depune și nu va vota amendamente la Legea bugetului de stat pentru anul 2026. Cerem tuturor celor din coaliția de guvernare să își respecte cuvântul dat prin contractul pe care l-am încheiat acum mai puțin de un an”, mai precizează sursa citată.