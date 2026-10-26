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Cine îi apără pe studenții de la Iași, unde „influența lui Tudorel Toader e uriașă”? Când există judecători și procurori care-și fac treaba, apare un răspuns

Reporter justiție

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Arestarea lectorului universitar Alexandru Toader a provocat o undă de șoc pe plan local. Nu doar din pricina acuzațiilor, ci pentru că decizia judecătorului a fost neașteptată într-un oraș în care avocați, judecători și procurori au fost studenți ai lui Tudorel Toader. Ce mi-au spus mai mulți oameni din sfera juridică, în pline evenimente care se derulează la Iași. 

  • „Fetele vorbeau între ele de câțiva ani. Subiectul era cunoscut în mediul studențesc. Dacă intri în cămine, vei vedea că își transmit experiența una alteia”, spune jurnalistul Gabriel Gachi, cel care a publicat mărturiile studentelor, în noiembrie 2025, în publicația locală Reporter de Iași. În urma investigației sale, procurorii s-au autosesizat.  
  • De ce, însă, comunitatea a tăcut până acum? Printre altele, pentru că frica dictează. Și, de aceea, într-un stat de drept, justiție este ultima redută între frică, putere și victimele fără apărare.

„Această judecătoare ar trebui felicitată public, iar procurorul de caz ar trebui clonat”, îmi spune, la telefon, un avocat din Iași. 