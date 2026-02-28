Cine îi ia locul liderului suprem iranian Ali Khamenei, dacă va fi ucis. CIA a analizat scenariul înainte de atacuri

În perioada premergătoare atacurilor americane și israeliene, CIA a evaluat că, chiar dacă liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, va fi ucis, acesta va fi probabil înlocuit de figuri radicale din Corpul Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), au declarat două surse informate cu privire la informațiile secrete pentru Reuters.

Evaluările, realizate în ultimele două săptămâni, au analizat în linii mari ce se poate întâmpla în Iran în urma unei intervenții americane și în ce măsură o operațiune militară poate declanșa o schimbare de regim în Republica Islamică, acum un obiectiv declarat al Washingtonului.

Rapoartele agenției de informații nu au concluzionat cu certitudine niciun scenariu, au declarat sursele, care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta chestiuni legate de informații secrete. CIA a refuzat să comenteze public.

Comandantul IRGC, ucis în atacurile de sâmbătă

Scenariul cu cea mai mare probabilitate a fost însă că o figură de la vârful Gărzilor Revoluționare poate prelua puterea în cazul eliminării lui Khamenei. IRGC este o forță militară de elită al cărei scop este protejarea dominației clerului musulman șiit în Iran.

Comandantul IRGC Mohammed Pakpour a fost ucis în atacurile israeliene, au declarat două surse familiarizate cu operațiunile militare ale Israelului și o sursă regională, pentru Reuters.

Trump a îndemnat poporul iranian să preia puterea

Președintele Donald Trump a semnalat de săptămâni întregi că SUA sunt interesate de o schimbare de regim în Iran, dar nu a dat niciun detaliu cu privire la opinia Washingtonului despre cine ar putea conduce țara.

Într-un discurs video difuzat sâmbătă dimineața, Trump a descris Teheranul ca fiind un „regim terorist” și a încurajat poporul iranian să preia controlul asupra guvernului, afirmând că atacurile militare ale SUA vor pregăti terenul pentru o revoltă.