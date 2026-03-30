Cine le-a salvat pe Rebeca și Melisa, cele două fetițe căutate peste 24 de ore și găsite la marginea unei păduri

Cele două fetițe de patru și cinci ani, Rebeca și Melisa, dispărute duminică dintr-o curte din Târnăveni, județul Mureș, au fost găsite luni după-amiază într-o zonă izolată, potrivit Poliției Române.

Copilele au fost descoperite de un pădurar, după ce, în cursul nopții și al zilei de luni, la căutări au participat forțe de ordine și voluntari.

Bărbatul care le-a găsit este Aurel Frandeș, angajat al Ocolului Silvic Luduș, din cadrul Direcției Silvice Mureș, potrivit Romsilva.

Conform Romsilva, acesta a luat parte la operațiunile de căutare înainte de a le identifica pe cele două fete.

Fetițele se aflau la marginea unei păduri, în vârful unui deal izolat, potrivit mărturiei acestuia.

A coborât dealul cu fetițele 3 km: una în spate, cealaltă în brațe

După ce le-a găsit, pădurarul a anunțat autoritățile, însă intervenția a fost îngreunată de terenul dificil.

Aurel Frandeș a coborât cu fetițele, transportând-o pe una în spate și pe cealaltă în brațe.

După aproximativ 3 kilometri, s-a întâlnit cu echipele de intervenție, cărora le-a predat copilele.

„Suntem mândri de fapta colegului nostru, îl felicităm și îi adresăm mulțumiri pentru eforturile deosebite pe care le-a făcut pentru a ajuta comunitatea locală!”, a transmis Romsilva.

Cele două fete fuseseră văzute ultima dată duminică, în jurul orei 14:00, în timp ce se aflau în curtea comună a imobilelor de domiciliu, potrivit Agerpres.

Cele două minore au fost preluate luni și duse la o unitate medicală pentru evaluarea stării de sănătate, având în vedere că au stat o perioadă îndelungată în frig.