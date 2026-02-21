Cine locuiește în apartamentele de la stat unde chiria e 147 de lei pentru două camere? Ciucu: „Stau de 30 de ani și nu i-a întrebat nimeni nimic” / Cum arată o garsonieră unde chiria e 46 de lei lunar – FOTO

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, estimează că prețurile propuse de el pentru închirierea locuințelor din patrimoniul municipalității și gestionate de Administrația Fondului Imobiliar (AFI) ar aduce venituri suplimentare de aproximativ 500 de milioane de lei la bugetul primăriei.

Recent, Primăria Capitalei oferea exemplul unor astfel de locuințe închiriate pe sume mici de la stat, spunând că prețurile sunt „de neimaginat” pentru „orașul cu cele mai scumpe chirii din țară”. Tot atunci, primarul Ciprian Ciucu anunța că a inițiat o hotărâre de consiliu pentru ca prețul acestor chirii „să crească de la 0,85 lei/mp, cât e în prezent, la 8 lei/mp (înmulțit cu coeficientul de zonă)”.

„Sunt oameni care stau acolo de 30 de ani și nu i-a întrebat nimeni nimic”

În ediția de sâmbătă a emisiunii „În fața ta” de la Digi24, edilul a fost întrebat cine stă în aceste locuințe gestionate de AFI.

„Sunt vreo 4.050 de astfel de locuințe (…). Au fost date de-a lungul timpului, în urmă cu 15, 20, chiar 30 de ani. Sunt oameni care stau acolo de 30 de ani și nu i-a întrebat nimeni nimic. Poate la un moment dat erau niște criterii, nici acest lucru nu este foarte, foarte clar, cum puteai să ocupi o astfel de locuință. Sunt convins că, când vorbim de acum 20-30 de ani, vorbim despre arbitrar – cine a avut pile, relații ș.a.m.d., cunoștințe, probabil că a primit cu prioritate astfel de locuințe”, a declarat Ciprian Ciucu.

El a spus că „nu se mai justifică acea politică” de a închiria locuințele respective pe sume mult mai mici decât prețul pieței.

„Să presupunem că ar fi fost socială, dacă nu ți-ai revenit în 20 de ani… Deși nu prin locuințe convenabile, dacă ai probleme sociale, altele sunt pârghiile administrative prin care trebuie să fii protejat, nu prin aceste locuințe convenabile”, a explicat primarul Capitalei.

Ciucu consideră că prețurile propuse de el sunt unele „corecte”.

„Mi s-a părut de bun simț, OK, chiar nu ne-am dus chiar la nivelul pieței, sunt spre nivelul pieței, dar sunt niște prețuri corecte pe care le-am propus. Doar de aici – și sper să voteze Consiliul General – noi vom obține 500 de milioane, ceea ce ne ajută puțin să ne echilibrăm bugetar.

Imagini din „locuința unde chiria lunară costă 46 de lei”

În 17 februarie, Primăria Capitalei a publicat fotografii dintr-o garsonieră gestionată de AFI de pe str. Abanosului din Sectorul 2, „al cărei contract a tot fost reînnoit încă din anii ’70” și care în prezent este închiriată la o sumă de 46 de lei pe lună.

„Pe metru pătrat înseamnă 1,31 lei! Bani cu care, în zilele noastre, nu-ți mai cumperi nici măcar un covrig. Și sunt 25 astfel de locuințe închiriate cu 46 de lei lunar, ale căror contracte s-au reînnoit între anii 1999-2024, dar prețurile n-au mai fost actualizate de 20 de ani”, a declarat Primăria Capitalei.

Tot atunci, municipalitatea mai oferea exemplul unui apartament cu trei camere ultracentral, unde chiria costă 299 de lei pe lună, dar și pe cel al unei locuințe cu două camere, de 56 mp, închiriate la o sumă de 171 de lei pe lună.

Exemple de creșteri de preț preconizate de Primăria Capitalei: