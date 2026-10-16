Cine se află în spatele afacerii care a cumpărat avionul Blue Air blocat sub un pod. Fostă directoare în administrația Firea, parteneră de afaceri cu cumnata primarului Negoiță

Avionul Blue Air care a rămas blocat sub un pod de pe DN1 a ajuns la Voluntari, unde va deveni atracția unui nou complex de agrement pentru copii, cu o suprafață de peste 2.000 mp. Aeronava, veche de 37 de ani, a fost cumpărată din patrimoniul companiei aeriene pentru 45.450 EUR.

În spatele afacerii se află două antreprenoare, dintre care una a condus o companie municipală în timpul administrației Gabriela Firea.

Cele două sunt partenere de afaceri cu soția dezvoltatorului imobiliar Ionuț Negoiță și au obținut, prin firma lor, un contract public de aproape 27.000 EUR pentru organizarea unor petreceri destinate copiilor.

Boeingul Blue Air care a rămas blocat sub un pasaj feroviar din Balotești, la începutul lunii octombrie, a ajuns în cele din urmă la Voluntari. După aproape șase ani petrecuți într-un colț al Aeroportului Otopeni, fostul avion de pasageri va începe o nouă viață, de această dată la sol, ca parte a unui complex de distracții pentru copii.

Aeronava, un Boeing 737-322 înmatriculat YR-BAF, a fost adjudecată în ianuarie 2026, pentru 45.450 EUR fără TVA, în cadrul procedurii de insolvență a companiei Blue Air.

Beneficiarul transportului nu fusese făcut public, însă documentarea StartupCafe a condus la identificarea afacerii care revendică avionul: DAZZY, un brand de agrement din Voluntari, care dezvoltă un nou proiect, denumit DAZZY ARENA.

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