Cine sunt acționarii HotNews

ZYX, compania care editează HotNews, a anunțat că Consiliul Concurenței a aprobat preluarea a 17% dintre acțiuni de către fondul de investiții olandez Pluralis B.V., specializat în apărarea libertății presei, fond administrat de fundația americană MDIF. Cum arată acum acționariatul.

Pluralis B.V. a intrat în acţionariatul HotNews printr-o majorare de capital a companiei ZYX Group şi deţine, oficial, 17% din compania care operează site-urile HotNews, Golazo, StartupCafe, Totuldespremame, LoveDeco, SmartLiving şi B365 şi studioul CreaZYX, a comunicat marți compania ZYX.

După finalizarea tranzacţiei acționarii principali ai grupului HotNews sunt:

Dragoş Vîlcu – 66%

Pluralis B.V. – 17%

Răzvan Ionescu – 15%

Dragoș Vîlcu, stânga și Răzvan Ionescu.

Acționarii minoritari, care dețin până în 1,5% din companie:

Liviana Conţelman – publisherul publicaţiilor de life&style

Sergiu Dimitriu – Chief Digital Officer

Irina Balica – CFO

Pluralis B.V. este un vehicul de investiţii dedicat susţinerii presei independente, administrat de organizaţia americană MDIF.

Fondată în 1996, „MDIF este o corporaţie non-profit înregistrată la New York, cu statut de organizaţie caritabilă publică 501(c)(3). Activăm în ţări în care accesul la ştiri şi informaţii de încredere este ameninţat”, conform descrierii proprii.

În sectorul mass-media, MDIF a investit 327 de milioane de dolari în 157 de companii din 50 de ţări. În Europa, prin intermediul Pluralis, au mai fost făcute investiţii în grupul PTWP din Polonia, Petit Press din Slovacia, Presshaus din Croaţia şi Ukrainska Pravda din Ucraina.