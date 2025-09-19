Cine sunt cei doi șefi din ANPC anchetați de DNA pentru abuz în serviciu și șantaj în cazul secretarului de stat reținut

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC) este din nou în vizorul procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA), la două luni după ce fostul șef al instituției, Cristian Popescu Piedone, a fost pus sub control judiciar și a fost demis. DNA a anunțat vineri că actualul președinte ANPC, Sebastian Ioan Hotca, și directorul instituției, Anghel Silviu Paul, au fost la rândul lor puși sub control judiciar, într-un dosar în care a fost reținut un secretar de stat din Ministerul Economiei.

Flavius Nedelcea, secretar de stat din Ministerul Economiei, a fost reținut de DNA pentru 24 de ore „pentru comiterea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată”. În același dosar, șeful și directorul general ai ANPC au fost puși sub control judiciar pentru abuz în serviciu și șantaj.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis, pentru HotNews, că Sebastian Ioan Hotca „nu va mai exercita funcția de președinte al ANPC” și premierul Ilie Bolojan va numi un înlocuitor cel târziu luni. Anunțul a venit după ce DNA a anunțat că Hotca și directorul instituției, Anghel Silviu Paul, au fost plasați sub control judiciar.

Sebastian Ioan Hotca este, în decursul a doar două luni, al doilea șef ANPC care părăsește funcția pentru că este cercetat de DNA. În iulie anul acesta Cristian Popescu Piedone a fost demis de la conducerea ANPC din același motiv.

Sebastian Ioan Hotca este de profesie avocat

Hotca a devenit vicepreședinte ANPC în aprilie 2022. Anterior, a fost avocat, excepție făcând anul 2015, când a fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. A început să profeseze ca avocat din anul 1999.

La nivelul studiilor, Sebastian Ioan Hotca este licențiat în științe juridice, specializarea drept, la UBB din Cluj Napoca.

Ce avere are fostul șef ANPC, cercetat acum de DNA

Sebastian Ioan Hotca are în conturi 40.000 de lei, respectiv 40.000 de euro, conform celei mai recente declarații de avere, depusă în anul 2024. Fostul șef ANPC a acordat și împrumuturi către două persoane fizice, unul în valoare de 20.000 de euro, iar altul de 335.800 de lei.

Hotca a avut în anul 2023 un venit de la ANPC de 102.216 lei, adică aproximativ 8.500 de lei lunar. Pe lângă acest venit, el a mai încasat și 85.572,50 lei, adică aproximativ 7.100 de lei lunar, din „dobândă titluri de stat”.

El deține și un teren intravilan, în Satu Mare, pe care l-a cumărat în anul 2023, de 246 de metri pătrați, din care el are jumătate. El are și un apartament în Satu Mare, cumpărat tot în 2023, de 75 de metri pătrați. Hotca deține și o mașină Porsche Cayenne, din anul 2013.

Directorul general Anghel Silviu Paul: studii de politică externă, „protocol și etichetă”

Anghel-Silviu Paul s-a angajat prima oară la ANPC în martie 2009 și avea funcția de consilier al președintelui instituției. Apoi, din noiembrie 2009, a devenit comisar ANPC, funcție pe care a ocupat-o până în septembrie 2013, potrivit CV-ului.

Apoi, pentru scurt timp, din septembrie 2013 până în martie 2014 a lucrat ca consilier la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2. De aici, revine la ANPC în funcția de director al cabinetului președintelui ANPC unde stă până în noiembrie 2014, când devine director general al instituției.

Anghel-Silviu Paul ocupă funcția de director general al ANPC de aproape 11 ani.

Înainte de a se angaja la ANPC în 2009, a lucrat ca economist, a administrat mai multe societăți comerciale și a fost consilier juridic într-un birou notarial.

Anghel-Silviu Paul este licențiat ca economist și a studiat dreptul la Universitatea Titu Maiorescu. Are studii postuniversitare la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”. A studiat și la Institutul Diplomatic Român, unde a absolvit două programe, „Politică externă și diplomație” și „Protocol și etichetă în diplomație”.

Tablouri și bijuterii de 20.000 de euro

Potrivit declarației de avere completată în iunie 2024, directorul general ANPC are trei terenuri, unul în Teleorman și două în Tulcea. Pe lângă ele, Anghel-Silviu Paul are patru apartamente în București și trei spații comerciale sau de producție. Deține un Land Rover fabricat în 2008 și o Vespa din 2021.

Declarația de avere arată că directorul general ANPC cercetat acum de DNA are tablouri și bijuterii în valoare de 20.000 de euro, dobândite între 2000 și 2007.

Când vine vorba de venituri, directorul general al ANPC a încasat în 2023 un salariu de 132.028 de lei, adică aproximativ 11.000 de lei pe lună. A mai încasat bani și pentru un proiect al Comisiei Europene, 7.060 de lei, iar din chirii a obținut 181.400 de lei în 2023.

Anghel-Silviu Paul a menționat în declarația de avere și indemnizația de handicap în valoare de 4.740 de lei anual.