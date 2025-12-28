Cine sunt cei patru judecători CCR, susținuți de PSD, care au blocat legea pensiilor speciale ale magistraților

Curtea Constituțională a amânat din nou o decizie privind legea care reglementează pensiile magistraților, după ce patru judecători au părăsit ședința, astfel că plenul CCR nu a mai avut cvorumul necesar, de minim șase judecători. Toți cei patru judecători care au ieșit din ședință au fost propuși de către PSD.

În ședința care a început la ora 13:00, cei nouă judecători urmau să se pronunțe pe sesizarea făcută de Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva proiectului de lege adoptat de guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii în Parlament.

După numai 45 de minute, judecătorii au luat o pauză de 15 minute. La scurtă vreme de la reluarea ședinței, patru dintre judecători au ieșit din sală: Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Cristian Deliorga, cei patru judecători propuși de PSD la Curtea Constituțională. Ei au fost urmați și de Mihaela Ciochină, numită de către președintele Klaus Iohannis, însă aceasta s-a reîntors în sală la puțin timp.

În aceste condiții, judecătorii care au rămas în sală au decis să amâne luarea unei decizii din lipsă de cvorum. Conform regulamentului, pentru plen este necesar un cvorum de două treimi din numărul judecătorilor – adică șase din cei nouă judecători.

Numitorul comun, susținerea PSD

Cei patru judecători care au părăsit ședința CCR au fost numiți de către Parlament, la propunerea grupurilor parlamentare ale PSD:

Gheorghe Stan – A fost procuror-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ) înainte de a fi numit în 2019 în funcția de membru al Curții Constituționale prin decizia Camerei Deputaților la propunerea PSD.

Gheorghe Stan Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Bogdan Licu – Este judecător la CCR din 2022 la propunerea PSD, prin votul Camerei Deputaților. A fost vicepreședinte al CSM, după care a ocupat pe rând funcțiile de prim adjunct al procurorului general, adjunct al procurorului general, delegat în funcția de procuror general și prim adjunct al procurorului general.

Bogdan Licu Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea



Cristian Deliorga – Ocupă funcția de judecător CCR din 2019, fiind numit de Senat la propunerea PSD. Între 1982 și 2006 a ocupat funcția de procuror în mai multe parchete din județul Constanța, iar apoi a devenit judecător. A devenit cunoscut după ce a pronunțat sentința de condamnare la închisoare a lui Mircea Băsescu.

Cristian Deliorga Foto: Inquam Photos / Octav Ganea



Mihai Busuioc – A devenit judecător al CCR în iulie 2025, fiind numit de Senat, la propunerea PSD. A fost secretar general al Guvernului în cabinetul condus de Sorin Grindeanu în prima jumătate a anului 2017, după care a fost președinte al Curții de Conturi.

Mihai Busuioc, Foto: Agerpres

Judecătorii CCR care urmează să decidă asupra legii privind pensiile magistraților sunt aceiași care, cu un vot de 5 la 4, au picat, în luna octombrie, prima variantă a legii privind modificarea pensiilor magistraților. Legea a fost atacată la Curtea Constituțională tot de către Înalta Curte, condusă de judecătoarea Lia Savonea.

Atunci, potrivit surselor HotNews, cei cinci judecători care au votat pentru admiterea sesizării de neconstituționalitate a legii privind pensiile magistraților au fost: Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Mihaela Ciochină, Bogdan Licu și Marian Busuioc.

A doua formă a legii, care a ținut cont de obiecțiile inițiale ale Curții, a fost luată în discuție pe 10 decembrie. Judecătorii au decis amânarea pronunțării asupra proiectului de lege. În paralel, în acele zile, în România erau proteste în stradă după dezvăluirile Recorder pe tema justiției.