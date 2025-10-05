Numele discutate să fie în echipa lui Nicușor Dan la Cotroceni: Un fost premier liberal se află pe lista posibililor consilieri prezidențiali

Nicușor Dan urmează să facă o serie de numiri la vârful Administrației Prezidențiale. Fostul premier Ludovic Orban, diplomatul Marius Lazurca, europarlamentarul Eugen Tomac, profesorul Valentin Naumescu și un avocat apropiat de Mircea Geoană se află pe lista celor care ar urma să devină consilieri prezidențiali, potrivit unor surse politice citate de News.ro. O parte dintre nume și schimbările pregătite de Nicușor Dan au fost confirmate și pentru HotNews.ro de surse politice.

Potrivit G4Media, președintele urmează să demită șase dintre cei 11 consilieri actuali, iar noile numiri ar urma să fie oficializate luni, 6 octombrie, cu intrare în vigoare de la 1 noiembrie.

Fostul premier Ludovic Orban ar urma să fie numit consilier prezidențial pentru politică internă.

Profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Valentin Naumescu va deveni consilier pentru afaceri europene, în locul Luminiței Odobescu, care se va întoarce la Ministerul de Externe și ulterior va primi un post de ambasador. Informația privind mutarea Luminiței Odobescu a fost confirmată și pentru HotNews.ro de surse politice.

Europarlamentarul Eugen Tomac este aşteptat să devină consilier pentru românii din diaspora. Însă Tomac va avea rol onorific pentru a nu-şi pierde mandatul din Parlamentul European. Tomac este preşedintele PMP, însă a fost ales pe o listă comună cu USR la alegerile europene din vara anului 2024. Eugen Tomac s-a mai ocupat de relaţia cu românii de pretutindeni în mandatul preşedintelui Traian Băsescu, fiind unul dintre colaboratorii săi apropiaţi.

Din Primăria Capitalei, preşedintele Nicuşor Dan şi-l doreşte pe Alexandru Ciurea, care i-a fost consilier juridic în mai multe litigii, susţin sursele citate. Ciurea este licenţiat în Drept la Universitatea din Bucureşti. În plus, a absolvit Programul de Master Profesional de Drept European şi Internaţional al Afacerilor, în limba franceză. Ciurea ar urma să conducă Departamentul juridic al Administraţiei prezidenţiale.

De asemenea, Nicuşor Dan o va numi consilier de stat pe Ana Maria Geană, care i-a fost consilier în timpul mandatelor de primar pe relaţia cu agenţii economici din Bucureşti. De altfel, Ana Maria Geană a făcut parte din echipa de campanie pentru alegerile prezidenţiale, alături de Diana Iancu, care va deveni consilier prezidenţial pentru comunicare.

Marius Lazurca, rechemat din postul de ambasador, vehiculat și posibilă propunere la șefia SIE

Marius Lazurca, rechemat recent din postul de ambasador al României în Mexic, va fi numit consilier pe politică externă, însă şeful statului şi-ar dori să-l impună la şefia SIE, susţin surse politice pentru HotNews.ro. Informația a fost publicată și de către News.ro

Lazurca a fost în trecut vehiculat ca variantă pentru conducerea Serviciului de Informații Externe (SIE). În 15 septembrie, el a fost rechemat de Nicușor Dan din funcția de ambasador al României la Mexic.

Președintele Nicușor Dan a declarat încă de la convocarea lui Marius Lazurca înapoi în țară că își dorește ca acesta să ocupe o funcție importantă în administrația centrală.

Potrivit News.ro, Nicuşor Dan i-ar fi transmis lui Marius Lazurca în momentul rechemării în ţară că e prima opţiune pentru şefia SIE, însă mutarea depinde de voturile PSD. În cazul în care social-democraţii nu-l acceptă, atunci va rămâne în cadrul Administraţiei prezidenţiale.

Liderul social-democrat Sorin Grindeanu le-a spus partenerilor de coaliţie că aşteaptă ca preşedintele Nicuşor Dan să vină cu mai multe nume pentru toate serviciile secrete, apoi va lua o decizie. În acest moment, postul de director al SIE este ocupat de Gabriel Vlase, fost parlamentar PSD, însă ar urma să se retragă, în cazul în care se ajunge la un acord pentru nominalizarea unui nou şef la SIE.

Un viitor consilier apare pe site-ul BEC ca reprezentant al partidului care l-a sprijinit pe Mircea Geoană în 2024

Totodată, Cosmin Soare-Filatov ar urma să devină consilier prezidenţial pe probleme de drept constituţional. Acesta a fost unul dintre avocaţii care s-au implicat în campania lui Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidenţiale de anul trecut, susţin surse politice.

De altfel, numele său apare pe site-ul Biroului Electoral Central ca reprezentant al Partidului România în Acţiune, formaţiune care l-a sprijinit pe Mircea Geoană la scrutinul prezidenţial din 2024.

Potrivit G4Media, printre numele luate în calcul pentru funcția de consilier la Cotroceni se află și fostul ministru al Culturii Toader Paleologu, însă nu este clar dacă acesta este dispus să accepte o funcție în administrația prezidențială, scrie sursa ciată.