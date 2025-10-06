BREAKING Nicușor Dan și-a numit consilierii. Numele ales pentru unul dintre posturi a fost vehiculat anterior ca variantă pentru SIE / Lista celor 16 noi consilieri de la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a făcut noi numiri în echipa sa de la Cotroceni, după ce singurul nume nou adus de președinte în Administrația Prezidențială în patru luni de mandat a fost Radu Burnete. Nicușor Dan i-a numit în echipa sa, luni, pe Marius Lazurca, Ludovic Orban, Eugen Tomac și Valentin Naumescu, conform unui anunț al Administrației Prezidențiale.

Noile numiri sunt următoarele:

Marius Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025.

– consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025. Valentin Naumescu – consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025.

– consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025. Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025.

– consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025. Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025.

– consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025. Cosmin Soare – consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025.

– consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025. Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025.

– consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025. Andrei Popovici – consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025.

– consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025. Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025.

– consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025. Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025.

– consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025. Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025.

– consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025. Ștefania Simion – consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025.

– consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025. Diana Punga – consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025.

– consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025. Cristian Roșu – consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025.

– consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025. Andreea Miu – consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025.

– consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025. Ștefan Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025.

– consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025. Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.

„Aceste numiri reflectă angajamentul Președintelui pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial. Conform cadrului legal în vigoare, consilierii își exercită atribuțiile în condiții de legalitate, responsabilitate, profesionalism și loialitate față de Președinte“, a transmis Administrația Prezidențială.

Până la aceste numiri, în cele patru luni de mandat Nicușor Dan și-a numit un singur consilier, pe Radu Burente, în Departamentul de Politici Economice și Sociale. În rest, toți ceilalți consilieri actuali de la Cotroceni au fost numiți de foștii președinți ai României.

Mihai Lazurca a fost în trecut o variantă vehiculată pentru SIE

Lazurca a fost una dintre variantele vehiculate pentru șefia Serviciului Român de Informații Externe (SIE). În 15 septembrie, Nicușor Dan l-a rechemat în țară pe Lazurca, care era ambasador în Mexic.

„Lazurca este o persoană în care am încredere, o cunosc de multă vreme. Consider că poate ajuta mai mult dintr-o poziție centrală. Care va fi aia, vom vedea”, a spus cu acea ocazie președintele Nicușor Dan într-un interviu la Antena 3 CNN.

„L-am chemat pentru a ocupa o poziție în București. Mai departe, pe servicii, până când nu finalizăm discuția cu partidele din majoritate, nu voi spune absolut nimic”, a mai spus atunci Nicușor Dan.

Valentin Naumescu, care a publicat articole de opinie în Contributors și Hotnews, este profesor de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, președintele think tank-ului Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE) și directorul Centrului EUXGLOB.

În vârstă de 55 de ani, Valentin Naumescu a lucrat în trecut în cadrul Ministerului Afacerilor Externe unde a fost secretar de stat pentru diplomație publică (ianuarie 2005 – iunie 2007), consilier diplomatic în Centrala MAE în Direcția Diplomație Publică (iunie 2007 – februarie 2008) și Consulul General al României la Toronto (martie 2008 – octombrie 2012), potrivit CV-ului personal de pe site-ul UBB.

Eugen Tomac este europarlamentar și preşedintele PMP, partid fondat de Traian Băsescu, însă a fost ales pe o listă comună cu USR la alegerile europene din vara anului 2024. Eugen Tomac s-a mai ocupat de relaţia cu românii de pretutindeni în mandatul preşedintelui Traian Băsescu, fiind unul dintre colaboratorii săi apropiaţi.

Alexandru Ciurea este licenţiat în Drept la Universitatea din Bucureşti. De asemenea, a absolvit Programul de Master Profesional de Drept European şi Internaţional al Afacerilor, în limba franceză. Ciurea i-a fost consilier juridic lui Nicușor Dan în mai multe litigii, în perioada în care Dan a fost primar general al Capitalei.

Ana Maria Geană i-a fost consilier lui Nicușor Dan în timpul mandatelor de primar în relaţia cu agenţii economici din Bucureşti. Ana Maria Geană a făcut parte și din echipa de campanie pentru alegerile prezidenţiale, alături de Diana Iancu, numită consilier prezidenţial pentru comunicare.

Cosmin Soare-Filatov a fost unul dintre avocaţii care s-au implicat în campania lui Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidenţiale de anul trecut, susţin surse politice citate de News.ro. De altfel, numele său apare pe site-ul Biroului Electoral Central ca reprezentant al Partidului România în Acţiune, formaţiune care l-a sprijinit pe Mircea Geoană la scrutinul prezidenţial din 2024.

Ramona Dinu a fost senator USR de Constanța și l-a consiliat pe Nicușor Dan și în mandatul său de la Primăria București, scrie Info Sud-Est.