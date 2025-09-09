Cine sunt liderii Hamas vizați de bombardamentul neașteptat al Israelului în Doha și ce știm până acum despre persoanele ucise

Khalil Al-Hayya, unul dintre liderii de rang înalt ai Hamas, într-o declarație video difuzată pe 18 octombrie 2024. FOTO: Al-Aqsa TV / UPI / Profimedia

Țintele cheie ale operațiunii israeliene din Qatar au fost liderul interimar al Hamas, Khalil al-Hayya, fostul lider Khaled Mashaal și șeful departamentului financiar al grupării militante palestiniene Zaher Jabarin, scriu The Jerusalem Post, The Guardian și Reuters.

Marți, Israelul a efectuat un atac aerian „țintit” în Doha, capitala Qatarului, în încercarea de a asasina mai mulți membri de vârf ai conducerii Hamas.

Țintele principale ale acestei operațiuni au fost Khalil al-Hayya, Khaled Mashaal și Zaher Jabarin. La momentul redactării acestui articol nu se știe sigur dacă atacul a fost un succes sau dacă cei trei sunt încă în viață.

Dar cine sunt aceste trei persoane și ce roluri au ei în Hamas?

Cine este Khalil al-Hayya

Khalil al-Hayya este liderul interimar al Hamas, făcând parte din conducerea formată din cinci membri care a alcătuit eșaloanele superioare ale Hamas în urma asasinării lui Yahya Sinwar, în octombrie 2024.

Născut în Fâșia Gaza, Hayya este membru al Hamas de zeci de ani și a fost un aliat apropiat al lui Sinwar. Se pare că această relație strânsă l-a determinat să acționeze ca principalul reprezentant al lui Sinwar în biroul politic al Hamas din străinătate, fapt pe care unele surse îl atribuie relației reci dintre Sinwar și figurile de seamă ale organizației militante care trăiesc în exil.

Această poziție i-a permis lui Hayya să cultive legături puternice cu unii dintre aliații Hamas, precum Iranul.

În 2022, el a condus o delegație Hamas la Damasc pentru a reface legăturile cu fostul președinte sirian Bashar al-Assad, care fuseseră rupte cu un deceniu mai devreme, când mișcarea a susținut revolta în mare parte sunnită împotriva lui Assad, membru al grupării minoritare alawite.

Hayya și-a exprimat în mod deschis sprijinul pentru masacrul din 7 octombrie 2023 din Israel, afirmând că atacul a reușit să readucă problema palestiniană în centrul atenției internaționale. Cu toate acestea, el a mai spus că operațiunea trebuia să fie una limitată, cu scopul de a captura „un număr de soldați” pentru a-i schimba cu palestinieni închiși.

„Dar unitatea armatei sioniste s-a prăbușit complet”, a declarat el într-un comentariu publicat de Centrul de Informare Palestinian, afiliat Hamas, referindu-se la IDF (armata Israelului).

El a urcat și mai mult în ierarhia organizației în 2024, după asasinarea de către IDF a înaltului oficial Hamas Saleh al-Arouri.

În decembrie 2024, Hayya ar fi preluat și conducerea Brigăzilor Izzadin al-Qassam, aripa armată a Hamas.

Dar cel mai public și mai notabil rol pe care Hayya l-a jucat în Hamas este acela de negociator-șef al grupării palestiniene, fiind figura principală care a participat la numeroase negocieri privind eliberarea ostaticilor și încetarea focului în Fâșia Gaza.

De-a lungul perioadei petrecute în Hamas, Hayya a supraviețuit numeroaselor tentative de asasinat împotriva lui, unele dintre acestea ducând, potrivit unor surse, la moartea multora dintre rudele sale.

Khaled Mashaal

Khaled Mashaal este un pilon de lungă durată al Hamas și a fost liderul organizației timp de decenii, fiind înlocuit de Ismail Haniyeh în 2017.

Deși nu mai este liderul Hamas, Mashaal și-a păstrat o poziție importantă în organizație și a intervenit ca lider interimar în mai multe rânduri pe parcursul războiului dintre Israel și Hamas.

În ciuda faptului că a activat în Hamas atât de mult timp, Mashaal nu a locuit în teritoriile palestiniene de dinainte de înființarea organizației militante, cu excepția câtorva vizite scurte, familia Mashaal fugind din țară după Războiul de Șase Zile.

Când Hamas a fost înființat în 1987, Mashaal a condus activitățile grupului în Kuweit și a ocupat un loc în biroul politic al Hamas, când acesta a fost înființat în anii 1990, devenind în curând președintele acestui birou.

Când fondatorul Hamas, Ahmed Yassin, a fost ucis de Israel în 2004, Mashaal a fost recunoscut ca adevăratul lider al organizației. Sub conducerea sa, Hamas a câștigat o popularitate largă, învingând Fatah și obținând majoritatea în alegerile palestiniene din 2006.

Mashaal a jucat, de asemenea, un rol important în negocierea acordului de schimb de prizonieri care a dus la eliberarea soldatului IDF luat prizonier, Gilad Schalit, în 2012.

De-a lungul anilor, au fost efectuate numeroase tentative de asasinat împotriva lui Mashaal, inclusiv o tentativă de otrăvire foarte mediatizată a Mossadului în 1997, care a declanșat o criză diplomatică cu Iordania.

Chiar și după retragerea lui în 2017, Mashaal a păstrat un rol important în organizație. După uciderea lui Sinwar, el a fost unul dintre oficialii Hamas care s-au alăturat leadership-ului de 5 membri, pentru a ajuta la conducerea grupării palestiniene.

Zaher Jabarin

Zaher Jabarin este liderul de lungă durată al Biroului Financiar al Hamas și a fost responsabil de gestionarea rețelei financiare complexe și a portofoliului de investiții. În această calitate, el a fost omul care s-a asigurat că banii curgeau, menținând organizația militantă în funcțiune și alimentând-o pentru diversele sale operațiuni.

La sfârșitul anilor 1980, în primii ani ai Hamas, Jabarin a cofondat forțele militare ale organizației din Cisiordania. În această calitate, el a fost considerat responsabil pentru numeroasele ucideri de soldați și polițiști ai IDF în timpul primei Intifada.

Arestat de forțele israeliene în 1993 și condamnat la închisoare pe viață, Jabarin a fost eliberat în 2011 în cadrul acordului de schimb de prizonieri „Gilad Schalit”. După aceasta, a părăsit țara, stabilindu-se la Istanbul pentru a administra Biroul Financiar, precum și Biroul Martirilor, Răniților și Prizonierilor.

Jabarin a avut succes în gestionarea finanțelor Hamas, crescând bugetul organizației la sute de milioane de dolari. Acești bani au inclus investiții diversificate, precum imobiliare și acțiuni, donații private și operațiuni de strângere de fonduri. Până în 2024, investițiile Hamasului erau evaluate la peste jumătate de miliard de dolari, potrivit NBC News. Mai mult, potrivit Oficiului american pentru controlul activelor străine, el a contribuit și la creșterea fluxului de fonduri către Hamas din Iran.

Dar Jabarin și-a asumat noi responsabilități la începutul anului 2024, după moartea lui Arouri, ceea ce l-a determinat pe șeful financiar al Hamas să devină noul lider al operațiunilor organizației în Cisiordania.

Acest lucru a dus la o creștere a atacurilor teroriste în Cisiordania și în anumite părți ale Israelului, într-un moment în care capacitățile Hamas în Gaza erau supuse presiunii din partea IDF.

În plus, conducerea de către Jabarin a Biroului Martirilor, Răniților și Prizonierilor l-a determinat să joace un rol în negocierile cu Israelul privind ostaticii.

Conducerea Hamas ar fi supraviețuit atacurilor israeliene asupra Doha

Fiul liderului Hamas, Khalil Al-Hayya, a fost ucis în atacul Israelului asupra orașului Doha, arată cele mai noi informații obținute de Sky News.

Se pare însă că conducerea grupării militante palestiniene a supraviețuit.

Postul britanic amintește că Khalil Al-Hayya este unul dintre cei cinci membri ai consiliului de conducere al Hamas care au asigurat leadership-ul grupării după uciderea lui Yahya Sinwar de către Israel în octombrie anul trecut.

Nu este prima dată când Israelul ucide un membru al familiei Al-Hayya.

Un atac aerian israelian a lovit casa familiei sale din cartierul Sejaiyeh al orașului Gaza în 2007, ucigând mai multe dintre rudele lui.

În timpul războiului din 2014 dintre Hamas și Israel, casa fiului său cel mare, Osama, a fost bombardată, ucigându-l pe Osama, pe soția acestuia și pe trei dintre copiii lor.

Cinci persoane ucise în atacul din Qatar, care nu făceau parte din conducerea Hamas

Mass-media arabă relatează că cinci persoane au fost ucise în atacul aerian israelian efectuat asupra orașului Doha.

Relatările spun că aceste persoane erau membri Hamas, dar nu făceau parte din conducerea grupării palestiniene.

Conform informațiilor din presa arabă, persoanele care au murit în atac sunt:

Himam al-Hayya, fiul liderului Hamas din Gaza, Khalil al-Hayya;

Jihad Labad Abu Bilal, directorul biroului lui Khalil al-Hayya;

și trei „asociați”, probabil gărzile de corp sau consilierii oficialilor de rang înalt ai Hamas: Abdullah Abu Khalil, Moamen Abu Omar și Ahmad Abu Malek.

Oficialii israelieni s-au declarat din ce în ce mai optimiști că conducerea Hamas a fost ucisă după ce 10 bombe au fost aruncate asupra locului atacului din Doha, menționând că Hamas a încercat să ascundă pierderea liderilor săi în trecut, notează The Times of Israel.