Cine sunt procurorii care au fost numiți la șefia marilor parchete deși au primit avize negative de la CSM

Doi dintre foștii președinți ai României, Traian Băsescu și Klaus Iohannis, au numit la conducerea marilor parchete procurori care au primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Cel mai recent caz este cel al actualei șefe DIICOT, Alina Albu, care în 2023 a fost numită în funcție în ciuda opoziției CSM. Avizul Secției pentru procurori a CSM este unul consultativ.

În cazul emiterii unui aviz negativ al Secţiei pentru procurori a CSM, ministrul Justiţiei organizează un nou interviu cu candidatul care a primit avizul. În urma acestui interviu, ministrul poate continua procedura prin transmiterea către preşedintele României a propunerii de numire în funcţia de conducere sau poate retrage propunerea, urmând să declanşeze o nouă procedură de selecţie în cel mult 60 de zile.

Avizele negative date de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) miercuri și joi în cazul a doi dintre procurorii propuși de ministrul Justiției la conducerea Parchetului General – Cristina Chiriac, respectiv Gill-Julien Grigore-Iacobici pentru funcția de adjunct al șefului DIICOT, nu reprezintă o premieră pentru justiția din România.

Predecesorii președintelui Nicușor Dan nu au avut o abordare unitară în privința numirii procurorilor la conducerea marilor parchete, asumându-și în mai multe rânduri propunerile miniștrilor Justiției, în ciuda avizelor negative de la CSM, autoritatea care gestionează carierele magistraților din România și independența acestora.

În 2009, președintele Traian Băsescu a numit-o în funcția de procuror general al României pentru al doilea mandat pe Laura Codruța Kovesi, deși CSM a dat aviz negativ.

Un alt procuror general al României care a primit aviz negativ de la CSM a fost Gabriela Scutea. Ea a fost numită la conducerea Parchetului General de către Klaus Iohannis, în 2020, în pofida deciziei nefavorabile a CSM.

De altfel, în 2020 președintele Iohannis nu a ținut cont nici de avizul dat de CSM în cazul propunerii pentru conducerea DIICOT. A numit-o pe Georgiana Hosu procuror-șef DIICOT, deși Secția de Procurori a CSM i-a dat aviz negativ. În 2018, Iohannis o respinsese pe aceeași Georgiana Hosu, propusă prima dată la șefia DIICOT, deși CSM îi acordase aviz pozitiv.

Și actualul șef al DIICOT, Alina Albu, a fost numită în funcție în 2023, având aviz negativ de la CSM. Albu a candidat și anul acesta pentru un nou mandat, însă candidatura sa nu a trecut de ministrul Justiției.

Fără precedent în acest an

Situația fără precedent înregistrată la propunerile din acest an o reprezintă egalitatea la vot în cazul procurorilor Alex Florența, actualul procuror general al României și Marius Voineag, șeful DNA, care candidează pentru posturi de adjuncți la DIICOT, respectiv Parchetul General.

Regulamentul CSM nu are prevederi pentru astfel de situații, astfel că votul se va relua pe parcursul celor 30 de zile, termenul limită până la care forul poate comunica avizul, au precizat pentru HotNews surse din CSM.

„Dacă în termenul de 30 de zile se va menține situația de egalitate, Ministerul Justiției ar putea asimila paritatea la vot cu lipsa avizului consultativ și poate trimite propunerile către președinte fără acest aviz”, au explicat surse din CSM.