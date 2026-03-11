Procurorul general Alex Florența, fără aviz favorabil pentru postul de adjunct la DIICOT. De ce se reia votul

Procurorii din CSM nu au reușit, miercuri, să cadă de acord dacă dau aviz favorabil sau negativ pentru ca actualul procuror general Alex Florența să ocupe unul din cele două posturi de adjunct al șefului DIICOT. Decizia a fost amânată.

Alex Florența este procuror general al României, dar nu a mai candidat pentru un al doilea mandat, însă a optat pentru funcția de procuror-șef adjunct la DIICOT, fiind selectat și propus apoi de ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu.

Din Secția pentru procurori a CSM fac parte șase membri: cinci aleși de procurori și un membru de drept, ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu.

Conform surselor HotNews, 3 membri au votat pentru aviz favorabil pentru numirea lui Florența ca adjunct în DIICOT, iar trei au votat împotrivă. „La ședința următoare se reia doar votarea, nu se reia procedura”, au declarat sursele citate.

Procurorul Gill-Julien Grigore-Iacobici, candidat și el pentru un alt post de adjunct la DIICOT, a primit aviz negativ, cu cinci voturi împotriva numirii lui. Practic, toți cei cinci membri ai Secției pentru procurori a CSM au dat vot negativ, iar pentru numire a votat doar ministrul Justiției, Radu Marinescu, cel care l-a și propus.

Ce a spus Florența la audierile din CSM

În timpul interviului susținut miercuri la CSM, Alex Florența a fost întrebat de ce nu mai candidează pentru al doilea mandat de procuror general sau pentru funcția de procuror șef al DIICOT.

„Cred că o procedură de acest tip implică, după cum știți, mai multe picioare la scaune și este firesc să analizezi o întreagă arhitectură la momentul în care te înscrii într-o astfel de procedură. În al doilea rând, cred cu toată convingerea că mare parte dintre obiectivele și proiectele, pe care mi le-am asumat în 2023, le-am adus la îndeplinire.

Cred că am dus Parchetul General dintr-un punct foarte dificil în care se afla în acel an, într-un moment în care funcționează, părerea mea, foarte bine. Ultimele rezultate și mai ales modul în care s-a implicat în niște momente dificile în ultimii ani o dovedesc cu prisosință. Iar cifrele prezentate inclusiv recent în raportul de bilanț cred că vorbesc de la sine. Trebuie să recunoaștem că orice poziție de acest tip, mai ales într-o societate din ce în ce mai dinamică și mai lipsită de răbdare, este o poziție care erodează invariabil. Sunt momente în care poți să ai maturitatea să faci un pas în spate, să lași și alte persoane să-și exprime o viziune managerială. Fiind un om de DIICOT, vă spun cu toată sinceritatea, că tot timpul m-am văzut întorcându-mă în DIICOT, unde să-mi termin cariera profesională”, a răspuns Alex Florența, conform Agerpres.

El a adăugat că știa, din discuții informale, faptul că vor fi procurori care vor candida pentru postul de procuror șef al DIICOT, astfel încât a fost „decent” din partea lui să lase șansa altor colegi să acceadă la această funcție.

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a început, de marți, 10 martie, interviurile cu procurorii propuşi de ministrul PSD al Justiţiei, Radu Marinescu, la şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT.

Secţia pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat, după care aceste propuneri sunt înaintate lui Nicuşor Dan. Președintele are ultimul cuvânt în desemnarea procurorilor la șefia marilor parchete.

În cazul emiterii unui aviz negativ al Secţiei pentru procurori a CSM, ministrul Justiţiei organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul care a primit aviz negativ şi în urma acestui interviu poate continua procedura prin transmiterea către preşedintele României a propunerii de numire în funcţia de conducere, însoţită de toate documentele relevante, sau retrage propunerea, urmând a declanşa o nouă procedură de selecţie în maximum 60 de zile.

Interviurile la CSM vor continua în următoarele zile, dar şi săptămâna viitoare, după cum urmează:

11 martie – Alex Florenţa şi Gill-Julien Grigore-Iacobici – pentru ocuparea a două posturi de procuror-şef adjunct al DIICOT;

12 martie – Cristina Chiriac – propusă pentru funcţia de procuror general şi Marius Voineag – adjunct al procurorului general;

16 martie – Ioan Viorel Cerbu – pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

17 martie – Marinela Mincă şi Marius Ionel Ştefan – două posturi de procuror-şef adjunct al DNA.

Propunerile Ministerului Justiției pentru conducerile DNA, DIICOT și Parchetul General

Ministerul Justiției a anunțat luni propunerile pentru șefia marilor parchete, într-un comunicat de presă.

Cristina Chiriac – pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Marius Voineag – pentru funcția de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Ioan Viorel Cerbu – pentru funcţia de procuror-şef al DNA

Cele două funcții de procuror-șef adjunct DNA Marinela Mincă Marius-Ionel Ștefan

Codrin-Horaţiu Miron – pentru funcţia de procuror-şef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT)

Cele două funcții de procuror-șef adjunct DIICOT: Alex-Florin Florența Gill-Julien Grigore-Iacobici





