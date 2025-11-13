Cine va câștiga „Războiul Rece” al inteligenței artificiale? O privire asupra școlilor din China te va lămuri

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a prezis recent că China va câștiga cursa inteligenței artificiale în fața SUA, deoarece are avantajul unor costuri energetice mai mici și al unor reglementări mai relaxate. Adevăratul motiv ar putea fi o sală de clasă.

În China, orele lungi de muncă și munca grea sunt norma, notează Fortune. Un tată, Ray Liu, a devenit viral pe TikTok după ce a încărcat un videoclip în care își ia fiica de 13 ani de la școală seara târziu.

„Hei, băieți, e 8:30 seara, hai să o luăm pe Cindy de la școală”, a spus tatăl în vârstă de 42 de ani. „Ea a mers la școală la 7 dimineața, așa că a stat acolo cam 14 ore.”

Sistemul educațional din China pune pe primul loc orele lungi de curs, disciplina și examenele constante. Este obișnuit ca studenții să petreacă mai mult de 10 ore la curs. Apoi, trebuie să-și pregătească lecțiile, să facă activități extracurriculare și să studieze pentru examenele de admitere la universitate.

După cum a declarat Ray unui ziar britanic, lucrurile nu s-au schimbat prea mult de când era student. Dar acum, ca tată, recunoaște că presiunea poate fi uneori prea mare. „Le afectează sănătatea fizică și mentală”, a spus el. Dar a explicat că familiile acceptă adesea că acest stres este prețul pe care îl plătesc pentru avansarea socială.

„Toți studenții dau examenele de admitere la universitate, iar aproape toți părinții chinezi cred că admiterea la o universitate bună este singura modalitate de a-și asigura un loc de muncă bun și o viață fericită”, explică el.

În schimb, în ​​SUA, elevii încep de obicei școala între orele 7 și 9 dimineața și termină între orele 14 și 16. Activitățile de după-amiază sunt opționale, iar temele sunt mai puține.

Rezultatul este că elevii chinezi de 15 ani au performanțe mai bune decât americanii la matematică. Cu un scor de 552 în sondajul internațional PISA al OCDE din 2022, elevii chinezi se numără printre cei mai buni din lume, în timp ce americanii obțin un scor de aproximativ 465, ceea ce este sub medie.

Conform publicației Fortune, această competiție educațională dintre SUA și China ar putea determina în cele din urmă câștigătorul cursei inteligenței artificiale și următoarea forță dominantă globală într-un viitor modelat de tehnologie.

În această toamnă, școlile elementare și gimnaziale din Beijing au început să ofere cel puțin 8 ore de cursuri de inteligență artificială în fiecare sală de clasă. Aceasta înseamnă că copiii de până la 6 ani învață cum funcționează tehnologia și cum să utilizeze chatbot-urile, fiind totodată informați despre etica inteligenței artificiale.

În schimb, SUA nu are un plan național pentru educația în domeniul inteligenței artificiale. În aprilie, Donald Trump a semnat un ordin executiv care solicită o mai bună educație în domeniul inteligenței artificiale și integrarea tehnologiei în sălile de clasă, dar mulți lideri din industrie spun că acest lucru nu este suficient.

Peste 250 de directori, inclusiv Satya Nadella de la Microsoft, Brian Chesky de la Airbnb și Dara Khosrowshahi de la Uber, au semnat în luna mai o scrisoare deschisă prin care cereau legislatorilor americani să facă obligatorie educația în informatică și inteligență artificială pentru fiecare elev din SUA.

„În era inteligenței artificiale, trebuie să ne pregătim copiii pentru viitor – să devină creatori de IA, nu doar consumatori ai acesteia”, se arată în scrisoare.