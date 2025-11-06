Șeful Nvidia dă verdictul: China va câștiga cursa în domeniul inteligenței artificiale

Jensen Huang, CEO-ul și unul dintre fondatorii gigantului tech Nvidia, compania care a avut cel mai mult de câștigat de pe urma ascensiunii fulminante a tehnologiei IA, a avertizat că China va învinge Statele Unite în cursa pentru inteligența artificială, potrivit Financial Times, citat de Reuters.

„China va câștiga cursa pentru IA”, a declarat Huang pentru ziarul britanic, în marja summitului Financial Times „Future of AI”.

„Așa cum am spus de mult timp, China este cu câteva nanosecunde în urma Americii în domeniul IA”, a declarat CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, într-o declarație publicată miercuri seara pe X.

„Este vital ca America să câștige prin avansarea rapidă și atragerea dezvoltatorilor din întreaga lume”, a adăugat el.

În octombrie, șeful liderului în domeniul cipurilor de inteligență artificială a declarat că SUA pot câștiga bătălia AI dacă lumea, inclusiv baza masivă de dezvoltatori din China, funcționează pe sistemele Nvidia. Cu toate acestea, el a deplâns faptul că guvernul chinez a exclus-o de pe piața sa.

Accesul Chinei la cipuri IA avansate, în special la cele produse de Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume după capitalizarea bursieră, rămâne un punct fierbinte în rivalitatea tehnologică cu Statele Unite, întrucât ambele națiuni se luptă pentru supremație în domeniul calculatoarelor de ultimă generație și al inteligenței artificiale.

„Vrem ca America să câștige această cursă a inteligenței artificiale. Nu există nicio îndoială în privința asta”, a declarat Huang în cadrul conferinței dezvoltatorilor Nvidia, care a avut loc luna trecută la Washington.

„Vrem ca lumea să se bazeze pe tehnologia americană. Este absolut adevărat. Dar trebuie să fim prezenți și în China pentru a câștiga dezvoltatorii de acolo. O politică care face ca America să piardă jumătate din dezvoltatorii de inteligență artificială din lume nu este benefică pe termen lung, ci ne afectează mai mult”, a adăugat el.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu difuzat duminică că cele mai avansate cipuri Blackwell ale Nvidia ar trebui rezervate exclusiv clienților americani.

Nvidia nu a solicitat licențe de export din SUA pentru a vinde cipurile în China, invocând poziția Beijingului față de companie, a declarat anterior Jensen Huang.

Trump a adăugat că Washingtonul va permite Chinei să colaboreze cu Nvidia, dar „nu în ceea ce privește cele mai avansate” semiconductoare.