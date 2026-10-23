Cine va conduce cancelaria premierului. Decizia lui Niculescu

Consulul general al României la Lyon, Oleg Ungureanu, a fost ales de Luca Niculescu pentru a conduce cancelaria primului ministru, potrivit a două surse guvernamentale care au discutat cu HotNews.

Premierul a semnat vineri hotărârea de guvern pentru rechemarea lui Ungureanu din funcția de consul general al Lyon. Următorul pas va fi numirea sa ca șef al cancelariei premierului, au explicat pentru HotNews doi oameni din Guvern, la curent cu numirea. Ei au solicitat confidențialitate, având în vedere faptul că numirilor din aceste zile vor fi anunțate oficial mai târziu.

Oleg Ungureanu era consul la Lyon din 2023.

Oleg Ungureanu. Foto: Facebook

În coordonarea cancelariei primului ministru sunt: