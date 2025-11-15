Cine va fi noul șef la Apple? Gigantul tehnologic se pregătește pentru plecarea lui Tim Cook

Tim Cook, fotografiat la un eveniment de prezentare a ochelarilor VR Apple Vision Pro în 2023, FOTO: Justin Sullivan / Getty images / Profimedia

Apple își intensifică eforturile de a planifica succesiunea la vârful companiei, pregătindu-se pentru demisia lui Tim Cook din funcția de director executiv al gigantului tehnologic chiar de anul viitor, a relatat vineri Financial Times, potrivit Reuters.

John Ternus, vicepreședinte al Apple pentru inginerie hardware, este considerat de mulți drept cel mai probabil succesor al lui Cook, potrivit mai multor persoane familiarizate cu discuțiile, citate de FT.

Apple nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta.

Ziarul britanic a citat persoane familiarizate cu discuțiile din interiorul companiei care produce telefoane iPhone, care au afirmat că consiliul de administrație și directorii executivi ai companiei au intensificat recent pregătirile pentru ca Cook să predea ștafeta după mai bine de 14 ani.

Apple nu va numi probabil un nou director executiv înainte de următorul raport financiar de la sfârșitul lunii ianuarie, care acoperă perioada critică a sărbătorilor, notează FT.

Cook a devenit director executiv în 2011, după ce legenda din Silicon Valley, Steve Jobs, a demisionat, punând capăt domniei sale la gigantul tehnologic pe care l-a cofondat într-un garaj.