Cine va reprezenta Europa la negocierile cu Rusia și SUA pentru încheierea războiului din Ucraina

Liderii europeni reuniți la un summit la Dublin au convenit, vineri, ca Germania, Franța, Italia, Polonia, Regatul Unit și reprezentanții instituțiilor UE să îi reprezinte în discuțiile cu Statele Unite, Rusia și Ucraina, au declarat pentru Reuters patru surse.

Cea mai recentă rundă de discuții între Ucraina, Rusia și SUA a avut loc săptămâna aceasta la Abu Dhabi. În cadrul acestora, delegația americană a cerut participarea reprezentanților europeni.

La Abu Dhabi, Rusia a readus în prim-plan cererile sale intransigente de restructurare completă a securității europene. Multe din aceste solicitări au fost respinse în 2021, fiind considerate o încălcare a suveranității țărilor din Europa Centrală și de Est, amintește The Guardian.

Tabloidul german BILD a publicat vineri un plan cu propuneri ale Rusiei pentru încheierea războiului.

Printre propunerile făcute de Rusia se numără preluarea întregului Donbas, demilitarizarea porturilor ucrainene, forțarea Finlandei să părăsească NATO și retragerea bazelor Alianței din statele baltice. Planul neoficial prevede, de asemenea, schimbări în Moldova și Belarus, potrivit tabloidului german.

SUA a cerut prezentață europeană

Jared Kushner, ginerele și emisarul lui Donald Trump, a declarat joi seară că Rusia și Ucraina au convenit să extindă următoarea rundă de negocieri de pace, incluzând și partea europeană. Cu toate acestea, Rusia a infirmat rapid această afirmație.

„Odată ce vom înțelege care sunt intențiile reale [ale Europei] și disponibilitatea acesteia de a contribui la procesul de pace, atunci vom putea lua o decizie cu privire la desfășurarea unor discuții într-un format extins”, a precizat Kremlinul.

Vladimir Medinski, negociatorul-șef al Rusiei la Abu Dhabi, a declarat că „nu este clar ce anume ar fi de discutat” cu Europa.

Apelul SUA de a implica Europa în discuții a adus în prim-plan chestiunea reprezentării acesteia. În ciuda faptului că discuțiile au continuat, cu întreruperi, timp de peste doi ani, UE nu a ajuns încă la o decizie. Există însă o opinie tot mai răspândită potrivit căreia Europa nu ar trebui să fie reprezentată de o singură persoană, ci de diverși interlocutori din întregul continent.

Liderii europeni au susținut constant că vor sprijini Ucraina în orice negocieri de pace, însă solicită instituirea unei încetări a focului înainte de începerea acestora. De asemenea, aceștia subliniază faptul că Europa dispune de o rețea complexă de acorduri de securitate, pe care Rusia le-a încălcat.