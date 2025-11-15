Cinefil convins, Papa Leon a invitat staruri de la Hollywood la Vatican. „Cinematografele se confruntă cu un declin îngrijorător”

Papa Leon a declarat sâmbătă, în cadrul unei audiențe la Vatican, unui grup de actori și regizori de renume din Hollywood că cinematografele se luptă să supraviețuiască și că ar trebui să se facă mai mult pentru a le proteja și a păstra experiența de a vedea pelicule pe marele ecran, informează Reuters.

Printre participanții la întâlnire s-au numărat vedete de cinema precum Cate Blanchett, Monica Bellucci, Chris Pine și regizorul câștigător al premiului Oscar Spike Lee.

Leon, primul papă american, a spus că cinematografia este un „atelier al speranței” vital într-o perioadă de incertitudine globală și suprasolicitare digitală.

„Cinematografele se confruntă cu un declin îngrijorător, multe dintre ele fiind eliminate din orașe și cartiere”, a spus el.

„Nu puțini sunt cei care spun că arta cinematografică și experiența cinematografică sunt în pericol. Îndemn instituțiile să nu renunțe, ci să coopereze pentru a afirma valoarea socială și culturală a acestei activități.”

Cinephile Pope Leo addresses invited filmmakers at the Vatican today, noting that the art of cinema and the cinematic experience are in danger:



"[Film] is an intersection of desires, memories and questions. When cinema is authentic, it does not merely console, but challenges." pic.twitter.com/YDpSpZBeon — Pope Crave (@ClubConcrave) November 15, 2025

Încasările la box-office în multe țări rămân cu mult sub nivelurile înregistrate înainte de pandemia COVID-19, multiplexurile din Statele Unite și Canada suferind cea mai proastă vară din 1981, cu excepția închiderii din cauza COVID.

Papa Leon, îndemn pentru explorarea mai multor teme

Suveranul Pontif a spus că cinematografia, care împlinește 130 de ani în acest an, a evoluat de la un joc de lumini și umbre la o formă capabilă să dezvăluie cele mai profunde întrebări ale umanității.

„Cinematografia nu este doar imagini în mișcare; ea pune speranța în mișcare”, a spus el, adăugând că intrarea într-o sală de cinema este „ca și cum ai trece un prag” unde imaginația se lărgește și chiar și durerea poate găsi un nou sens.

O cultură modelată de stimuli digitali constanți riscă să reducă poveștile la ceea ce algoritmii prezic că va avea succes, a spus el.

„Logica algoritmilor tinde să repete ceea ce funcționează, dar arta deschide ceea ce este posibil”, a spus el, îndemnând cineaștii să apere „lentoarea, tăcerea și diferența” atunci când spun povestea.

Papa i-a încurajat, de asemenea, pe artiști să înfrunte violența, războiul, sărăcia și singurătatea cu onestitate, spunând că un film bun „nu exploatează durerea, ci o recunoaște și o explorează”.

Cadouri pentru Papa Leon

El a lăudat nu numai regizorii și actorii, ci și vasta gamă de lucrători din culise, a căror meserie face posibilă realizarea filmelor, numind realizarea de filme „un efort colectiv în care nimeni nu este autosuficient”.

La sfârșitul discursului său, lunga listă de invitați l-a întâmpinat pe papă unul câte unul, mulți oferindu-i cadouri, printre care Spike Lee, care i-a dăruit un tricou de baschet al echipei New York Knicks cu inscripția „Pope Leo 14”.

Înaintea întâlnirii de sâmbătă, Vaticanul a dezvăluit patru dintre filmele preferate ale papei: musicalul familial „The Sound of Music” al lui Robert Wise, filmul optimist „It’s a Wonderful Life” al lui Frank Capra, filmul emoționant „Ordinary People” al lui Robert Redford și drama sentimentală „Life Is Beautiful” a lui Roberto Benigni, care are ca temă cel de-al Doilea Război Mondial.