Apariție nouă pe piața TV: Se lansează un canal dedicat filmelor românești și pieselor de teatru

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a aprobat lansarea Cinemaraton Plus, un nou canal dedicat filmelor româneşti, scrie marți Pagina de Media.

Postul de televiziune va difuza producţii mai recente, scurtmetraje, documentare de autor şi spectacole de teatru.

Noul canal vine ca extindere a brandului Cinemaraton, lansat în urmă cu nouă ani, şi îşi propune să acopere zona de filme româneşti moderne, în timp ce Cinemaraton rămâne axat pe producţiile clasice.

Emisia canalului va fi atât SD, cât şi HD, cu acoperire naţională şi internaţională.

Televiziunea va fi operată de societatea Diplomatic Digital și va avea 10% producţie proprie şi 90% producţii ale altor producători.

„Cinemaraton TV emite de 9 ani pe piaţa românească şi am simţit nevoia să extindem platforma noastră de film cu acest canal de film, Cinemaraton Plus. Va fi tot un canal de film românesc şi am dori să aducem în programele acestui canal şi o componentă de teatru românesc. Am creat un departament de producţie care va şi produce câteva adaptări TV ale pieselor clasice românești. Avem o componentă de interviuri pe care le-am realizat de-a lungul timpului în cei nouă ani de existenţă Cinemaraton, pe care am vrea să le difuzăm pe această platformă. Pentru ca Cinemaraton să rămână un canal exclusiv de film”, le-a spus Adrian Bucă, reprezentantul Diplomatic Digital, membrilor CNA despre planurile pentru proiectul Cinemaraton Plus.

Licența a fost aprobată în unanimitate de membrii CNA.

Diplomatic Digital, societate deţinută de grupul Clever Media, mai operează trei licenţe, Prima Comedy, Cinemaraton şi Cinemaraton Moldova.

Televiziune, imagine ilustrativă. FOTO: © Gorvik | Dreamstime.com