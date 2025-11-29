Cinemateca Franceză își închide pentru o lună sălile, din cauza infestării cu ploșnițe

Prestigioasa Cinémathèque Française (Cinemateca Franceză, n.r.) din Paris a anunțat închiderea temporară din cauza infestării cu ploșnițe, transmite The Guardian.

Instituția, cunoscută la nivel internațional pentru arhiva sa de film și pentru proiecțiile de cinematecă, a transmis într-un comunicat că va închide cele patru săli timp de o lună, începând de vineri.

Măsura vine după mai multe sesizări privind prezența ploșnițelor și are ca scop asigurarea „unui mediu perfect sigur și confortabil” pentru spectatori, se arată în comunicat.

La începutul lunii noiembrie, mai mulți spectatori au relatat pentru presa franceză că au fost înțepați de ploșnițe după un masterclass susținut de actrița Sigourney Weaver, nominalizată la Oscar și cunoscută pentru rolurile din Alien și Avatar.

Un spectator a declarat pentru cotidianul francez Le Parisien că ploșnițele se „cățărau pe scaune și pe haine”.

La Cinemateca Franceză, situată în estul Parisului, trei dintre sălile de proiecție sunt deschise publicului, în timp ce a patra este folosită pentru activități educative.

„Toate scaunele vor fi demontate și tratate individual cu abur la 180°C, de mai multe ori, apoi verificate sistematic cu ajutorul câinilor”, a precizat instituția. Și mochetele vor primi „același nivel” de tratament.

Alte zone ale clădirii vor rămâne deschise, inclusiv expoziția dedicată actorului și cineastului american Orson Welles.

În 2023, guvernul francez a anunțat un plan amplu de combatere a ploșnițelor, după ce acestea au apărut în număr mare în mijloacele de transport, în cinematografe și în spitale, pe fondul pregătirilor pentru Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

În 2024, autoritățile au afirmat că panică publică din toamna lui 2023 a fost amplificată de campanii de dezinformare promovate de conturi de social media legate de Rusia.

Ploșnițele se ascund în saltele, dar pot fi găsite și în haine sau bagaje. Mușcăturile provoacă pete roșii, bășicuțe sau iritații extinse pe piele și pot cauza mâncărimi intense sau reacții alergice.

Infestările pot provoca și efecte psihologice, precum tulburări de somn, anxietate și depresie.