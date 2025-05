CINEPOLITICA 2025: 7 proiecții de documentare și lungmetraje pe teme politice, între 14-17 mai, la Cinema Muzeul Țăranului

Seria CINEPOLITICA revine la București, în perioada 14-17 mai, la Cinema Muzeul Țăranului, cu șapte proiecții de documentare și lungmetraje de ficțiune, majoritatea în premieră națională. Selecția de anul acesta cuprinde filme multipremiate pe teme politice și sociale de actualitate, thrillere captivante și documentare recente, precum și o apreciată producție autohtonă.

Programul proiecțiilor și biletele sunt disponibile în rețeaua Eventbook.

Seria CINEPOLITICA debutează miercuri, 14 mai, de la ora 20:00, la Cinema Muzeul Țăranului, cu proiecția în premieră națională a documentarului MR. NOBODY AGAINST PUTIN(r: David Borenstein / Danemarca, Cehia / 2025), câștigător al World Cinema Documentary Special Jury Award – Sundance Film Festival 2025. Pe măsură ce Rusia lansează invazia pe scară largă în Ucraina, școlile primare din regiunile îndepărtate ale Rusiei sunt transformate în scene de recrutare pentru război. Confruntat cu dilema etică de a lucra într-un sistem definit de propagandă și violență, un profesor curajos se infiltrează sub acoperire pentru a filma ce se întâmplă cu adevărat în propria școală.

Joi, 15 mai, de la ora 19:00, la Cinema Muzeul Țăranului, seria CINEPOLITICA continuă cu documentarul ANTIDOTE(r: James Jones / Marea Britanie, SUA, Olanda / 2025), în premieră națională. Ce preț plătești când ajungi pe „lista neagră” a lui Vladimir Putin? Răspunsul, în acest documentar construit în jurul a trei persoane aflate în prima linie a luptei împotriva represiunii și violenței: un avertizor de integritate din interiorul „programului de otrăvire” al Rusiei, care încearcă să fugă din țară; un activist politic de frunte, otrăvit de două ori și acum acuzat de trădare; și un bărbat care conduce eforturile de a dezvălui rețeaua criminală a lui Putin și, în consecință, este forțat să se ascundă. Film selecționat și câștigător la Tribeca, CHP:DOX și Haga.

Tot în programul zilei de joi, 15 mai, de la ora 21:00, la Cinema Muzeul Țăranului, un thriller politic de neratat: PUTEREA(r: Mátyás Prikler / Slovacia, Ungaria, Cehia / 2024), selecționat la Rotterdam International Film Festival. Un tânăr este ucis de un glonte rătăcit în timpul unei escapade de vânătoare la care participă mai mulţi politicieni influenţi. În investigaţie vor fi implicaţi un avocat, un ministru idealist, familia îndurerată a victimei, un ziarist independent şi un poliţist bădăran. Toţi vor ori să ajute la aflarea adevărului, ori să-l ascundă cu orice preţ.

Seria CINEPOLITICA continuă vineri, 16 mai, de la ora 19:00, la Cinema Muzeul Țăranului, cu documentarul BEDROCK(r: Kinga Michalska / Canada / 2025), în premieră națională. Într-o călătorie liniștită prin Polonia de astăzi, acest documentar observațional surprinde realitățile trăite de oamenii ale căror case se află pe situri ale Holocaustului, purtând publicul prin peisaje în care urmele violenței sunt țesute subtil în structura vieții de zi cu zi. Film selecționat la Berlinale 2025.

Tot în programul zilei de vineri, 16 mai, de la ora 21:00, la Cinema Muzeul Țăranului, thriller-ul EDGE OF NIGHT(r: Türker Süer / Germania, Turcia / 2025), în premieră națională, spune povestea lui Sinan, un tânăr locotenent în armata turcă, pus în fața sarcinii de a-l preda pe fratele său Kenan unei instanțe militare. Împovărați de moartea tragică a tatălui lor, cei doi frați pornesc într-o călătorie printr-o țară marcată de tulburări politice. Când Statul cere loialitate absolută, frații trebuie să decidă dacă sunt pregătiți să înfrunte sacrificiile cerute de datoria și conștiința lor. Film selecționat în festivalurile de la Venezia, Salonic Haifa, Singapore, Valladolid.

Seria CINEPOLITICA se încheie sâmbătă, 17 mai, de la ora 18:00, cu producția autohtonă CLASAT(r: Horia Cucută, George ve Gänæaard / 2024), un fake documentary desemnat Cel mai bun film românesc la TIFF 2024. Când o corporație încearcă să mușamalizeze incendiul în care un angajat a murit, un jurnalist independent începe o investigație. Aceasta va dezvălui un mediu toxic de lucru și povestea unui angajat ce devenise o problemă pentru corporație după o conversie religioasă. Realizat în regim independent, Clasat este un film care porneşte dintr-o realitate documentată, tot mai îngrijorătoare, în care dezvoltarea tehnologică accelerează într-un ritm mult mai rapid decât capacitatea noastră colectivă de a o înţelege, reglementa sau controla etic.

De la ora 20:15, în premieră națională, lungmetrajul de ficțiune THE EDITORIAL OFFICE(2024), în regia lui Roman Bondarchuk, urmărește povestea tânărului și naivului biolog Yura, ce duce o viață liniștită și provincială, lucrând la Muzeul de Istorie Naturală. În căutarea marmotei, o creatură considerată dispărută în stepa din sudul Ucrainei, tânărul devine martorul unui incendiu provocat intenționat. Al doilea lungmetraj, mult așteptat, al lui Roman Bondarchuk este o satiră politică și mediatică jucăușă, cu accente de science-fiction: ridicolă, bizară, autoironică și subversivă, fără a-și pierde totodată dragostea și încrederea în personajele sale. Filmul a fost realizat chiar înainte de invazia rusă și finalizat în mijlocul războiului, fără a face referiri directe la acesta, dar rămânând profund actual. O mărturie vie pentru Herson – periferie sălbatică, teatru central de război și regiune natală a lui Bondarchuk. Film selecționat la Berlinale și Sarajevo Film Festival.

Biletele la proiecțiile din cadrul CINEPOLITICA 2025 sunt disponibile online pe Eventbook.ro, precum și la casa de bilete a cinematografului, la prețul de 25 de lei (preț întreg), 15 lei (preț redus pentru pensionari) și 7 lei (preț redus pentru elevi și studenți). Biletele la preț redus sunt disponibile doar la casa de bilete a cinematografului.

Ajuns la a XIII-a ediție, Festivalul Internațional de Film Cinepolitica este organizat de Asociaţia Cultură şi Imagine și patronat de Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” (UNATC) şi de Universitatea Naţională de Arte (UNArte). Susținut de: Centrul Naţional al Cinematografiei (CNC), Ministerul Culturii, DACIN SARA, UCIN, Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar București, Goethe Institut București și Cinema Muzeul Țăranului.

