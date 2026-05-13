CINEPOLITICA revine la București între 15 și 17 mai, la Cinema Muzeul Țăranului

Seria CINEPOLITICArevine la București, în perioada 15-17 mai, la Cinema Muzeul Țăranului, cu șase proiecții de lungmetraje de ficțiune și documentare, în premieră națională. Selecția din acest an reunește filme multipremiate în marile festivaluri internaționale, thrillere intense și documentare puternice despre memorie, extremism, război, rezistență și abuzurile sistemelor contemporane.

Programul proiecțiilor și biletele sunt disponibile în rețeaua Eventbook.

Din program

Vineri, 15 mai, de la ora 18:30, seria CINEPOLITICA debutează cu proiecția documentarului Riefenstahl (r. Andres Veiel, Germania, 2024), recompensat cu Venice Film Festival Cinema & Arts Award, o explorare fascinantă a arhivei private a celebrei cineaste Leni Riefenstahl și a relației sale controversate cu propaganda nazistă. Tot vineri, de la ora 20:45, va fi proiectat thrillerul Prosecution (r. Faraz Shariat, Germania, 2026), câștigător al Panorama Audience Award la Berlinale 2026, despre o tânără procuroare care investighează o rețea de extremă dreaptă după ce devine victima unui atac rasist.

Programul continuă sâmbătă, 16 mai, de la ora 18, cu documentarul The Road Between Us (r. Barry Avrich), premiat la TIFF 2025. Comparat cu thriller-ul Taken, pelicula urmărește misiunea dramatică de salvare a unei familii israeliene în timpul atacurilor din 7 octombrie 2023. Tot sâmbătă, de la ora 20, drama istorică From Hilde, With Love (r. Andreas Dresen, 2024), aduce pe marele ecran povestea reală a unei membre a rezistenței anti-naziste din Germania celui de-Al Doilea Război Mondial, având-o ca protagonistă pe actrița Liv Lisa Fries (Babylon Berlin).

În ultima zi de proiecții, duminică, 17 mai, de la ora 18, Cinepolitica propune Mortician (r. Abdolreza Kahani, Canada, 2025), un film original despre exil, protest și identitate, realizat integral cu un telefon mobil. Seara se încheie cu proiecția Made in EU (r. Stephan Komandarev, Bulgaria, 2025), o dramă socială despre marginalizare și exploatare în timpul pandemiei de COVID-19 – de la ora 20.

Biletele la proiecțiile din cadrul CINEPOLITICA 2026 sunt disponibile online pe Eventbook.ro (https://eventbook.ro/festival/cinepolitica), în rețeaua partenerilor Eventbook, precum și la casa de bilete a cinematografului, la prețul de 40 de lei (preț întreg), 20 lei (preț redus pentru pensionari) și 10 lei (preț redus pentru elevi și studenți). Biletele la preț redus sunt disponibile doar la casa de bilete a cinematografului.

Despre Cinepolitica

Ajunsă la a XIV-a ediție, CINEPOLITICA aduce în prim-plan cinema-ul care provoacă dezbatere și reflecție asupra lumii contemporane. Festivalul Internațional de Film Cinepolitica este organizat de Asociaţia Cultură şi Imagine și patronat de Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” (UNATC) şi de Universitatea Naţională de Arte (UNArte). Susținut de: Centrul Naţional al Cinematografiei (CNC), Ministerul Culturii, DACIN SARA, UCIN, Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar București, Goethe Institut București și Cinema Muzeul Țăranului.

Parteneri media: Radio Guerrilla, Cărturești, Zile și Nopți, MovieNews.ro, FILM MENU, CineFan, Cinemagia, DIN FILME, CineGhid, AaRC – All About Romanian Cinema, AIVI Media Hub, OrasulReel și IQads.

Articol susținut de CINEPOLITICA