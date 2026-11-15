„Cineva ne-a lovit”. Momentul în care două avioane Boeing s-au ciocnit pe pistă, surprins în înregistrările audio ale turnului de control

Două avioane Boeing au fost implicate într-un incident, sâmbătă seara, pe pista Aeroportului Internaţional din Miami, la doar o zi după ce suspendarea zborurilor la nivel naţional a provocat haos în transportul aerian din SUA, scrie CNN.

„Vârful aripii unui Boeing 737 al companiei Copa Airlines a lovit botul unui Boeing 767 al companiei UPS în timp ce avioanele rulau pe pistă”, a declarat Administraţia Federală a Aviaţiei, conform News.ro.

Două persoane au fost rănite în urma coliziunii, a declarat pentru CNN Greg Chin, directorul de comunicare al aeroportului.

„Rulam după aterizare cu o viteză normală când, dintr-o dată, am auzit zgomotul din jurul meu devenind tot mai puternic, urmat de un ţipăt colectiv şi apoi de impactul cu o altă aeronavă care a lovit-o pe a noastră”, a declarat pentru CNN Cesar Ferreira, un pasager al companiei Copa.

Anchetă deschisă

Controlorii de trafic aerian le-au indicat membrilor echipajului UPS să cedeze trecerea zborului Copa, a precizat FAA. Agenţia investighează coliziunea.

UPS a declarat că este „hotărâtă să colaboreze cu autorităţile pentru a stabili ce s-a întâmplat” şi a menţionat că echipajul său este în siguranţă.

Copa Airlines a declarat într-un comunicat că „regretă neplăcerile pe care acest incident le-ar putea cauza pasagerilor noştri. Siguranţa pasagerilor şi a echipajului nostru este prioritatea noastră principală şi vom coopera cu autorităţile pe parcursul anchetei”.

În urma impactului, aeronava companiei UPS s-a ales cu o gaură uriașă în bot, după ce a intrat în vârful aripii avionului Copa Airlines, notează Metro.

GROUND COLLISION INVOLVING UPS BOEING 767 AND COPA AIRLINES BOEING 737 AT MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT A ground collision involving two Boeing aircraft occurred Saturday evening, 14 November 2026, at Miami International Airport (MIA), Miami, Florida, USA. The incident involved a UPS Boeing 767 freighter operating as UPS Flight 358 and a Copa Airlines Boeing 737 operating as Flight CM427, which had arrived from Panama City, Panama. According to information released by the Federal Aviation Administration (FAA), the collision occurred at approximately 9:15 p.m. local time at the intersection of two taxiways. During taxiing, the wingtip of the Copa Airlines Boeing 737 struck the nose section of the UPS Boeing 767, resulting in visible damage to the aircraft. Reports also indicate damage to the Copa aircraft’s wingtip. Air traffic control recordings and preliminary reports indicate that the UPS aircraft had been instructed to give way to the arriving Copa flight. Following the incident, aircraft were redirected to alternative taxiways, while airport operations continued. Although no catastrophic consequences were reported, this incident once again highlights the importance of strict taxiway discipline, situational awareness, ground movement coordination and adherence to air traffic control instructions. ✈️ Ground safety is just as important as flight safety. 📍 Miami International Airport (MIA), Florida, USA 📅 14 November 2026 #Aviation #AviationSafety #AircraftIncident #GroundCollision #Boeing767 — FL360aero (@fl360aero) November 15, 2026

„Cineva ne-a lovit”

Înregistrările audio ale controlului traficului aerian au surprins momentul în care au fost implicate cele două aeronave.

În înregistrarea comunicațiilor cu turnul de control, pilotul avionului de pasageri poate fi auzit raportând incidentul: „Cineva ne-a lovit”.

Reports of a collision between a UPS Airlines Boeing 767 and a Copa Airlines Boeing 737 while taxiing this evening at Miami International Airport in Florida. https://t.co/m9YeBpoO8Y — OSINTdefender (@sentdefender) November 15, 2026

Imediat după aceea, un controlor de trafic aerian îi transmite echipajului celeilalte aeronave implicate, avionul cargo al firmei de curierat UPS, că a greșit manevra: „Trebuia să acordați prioritate Boeingului 737 de acolo”.

Pilotul avionului UPS a confirmat apoi eroarea, când a fost întrebat de controlorul de trafic aerian dacă a lovit aeronava de pasageri: „Am înaintat prea mult, iar apoi ne-a atins cu aripa”.