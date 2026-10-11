Ciobanul Bucur și frumoasa Iliana, Adam și Eva pentru București. Cine a scornit mitul fondator, cu tot cu biserica “de pe deluț” 

Cea mai trainică legendă a orașului ne spune că ciobănașul Bucu și-a păscut oile pe malurile Dâmboviței, pe atunci înțesate de păduri, a dat nume Bucureștiului, ba mai mult, a ctitorit și o frumoasă bisericuță. Una pe care a ridicat-o pe un piemont al terasei superioare a văii Dâmboviței.

Despre Bucur și biserica lui există numeroase și frumoase plăsmuiri,, dar niciuna nu este mai veche de anul 1729, când Johann Filstich, un istoric sas, a binevoit să ne dăruiască prima variantă a mitului fondator al orașului București și al bisericii lui Bucur.

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