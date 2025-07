Ciocolata, un deliciu din ce în ce mai scump. Probleme majore pentru producători cu materia primă

Producătorii de ciocolată se confruntau deja cu preţuri record la untul de cacao, care îi conferă ciocolatei textura fină şi cremoasă, iar acum trebuie să plătească mai mult şi pentru pudra de cacao, care îi conferă ciocolatei culoarea şi gustul, transmite Bloomberg, preluată de Agerpres.

Pudra de cacao, care este utilizată într-o gamă largă de produse alimentare, este în prezent într-o situaţie în care există livrări reduse. Preţurile la acest ingredient au crescut cu aproximativ 16% pe piaţa din SUA în ultimul an şi în prezent se tranzacţionează aproape de maximul istoric.

Aceasta este cea mai recentă evoluţie a unei crize globale pe piaţa de cacao, care a afectat profiturile celor mai mari producători de ciocolată şi i-a adus pe consumatori în situaţia în care plătesc mai mult pentru mai puţină ciocolată. Producători precum Mars Inc. sau Hershey Co. au recurs la tactici precum reducerea dimensiunilor batoanelor de ciocolată, adăugarea de ingrediente precum nuci şi chiar şi promovarea unor produse care nu conţin ciocolată.

Raaka Chocolate Inc., un producător de ciocolată artizanală din New York, spune că acum plăteşte de trei ori mai mult pentru pudra de cacao pe care o utilizează în produsele sale. În plus, pudra de cacao este din ce în ce mai greu de obţinut. „Toate cantităţile care intră în ţară au fost deja contractate. Este extrem de dificil să îţi procuri acum pudră de cacao”, spune cofondatorul Raaka, Nate Hodge care se aprovizionează de la un partener din Peru.

Înlocuitori de calitate mai redusă

Potrivit firmei de consultanţă KnowledgeCharts, preţurile la pudra de cacao pe piaţa din SUA se situează aproape de 9.000 de dolari pe tonă, aproape de maximul istoric din luna februarie. În Europa, preţurile au trecut de 10.000 de dolari pe tonă, şi în acest caz în apropiere de nivelul record atins în luna mai.

Criza pudrei de cacao s-a agravat atunci când industria alimentară a încercat să înlocuiască untul de cacao mai scump, care reprezintă în medie 20% din greutatea unui baton de ciocolată. Asta pentru că înlocuitorii, produşi cu uleiuri vegetale, sunt mai lipsiţi de savoare decât untul de cacao şi nu au o aromă proprie, ceea ce i-a forţat pe producătorii de dulciuri să utilizeze mai multă pudră, pentru a reface culoarea şi gustul.

În condiţiile în care pudra de cacao este o raritate, apare o piaţă pentru înlocuitori. Firma germană Doehler Group SE a introdus la începutul anului un înlocuitor mai ieftin care include pudră de roşcoave. La rândul său, Ardent Mills LLC a pus la punct o pudră pe bază de grâu şi primele produse care utilizează noul tip de pudră ar putea apărea pe rafturile magazinelor anul următor.

Cu toate acestea, alternativele nu sunt suficiente. Pudra de cacao este în continuare cerută pentru culoarea şi textura ciocolatei, iar livrările nu dau semne că vor reveni în curând. Procesarea de cacao în Europa, cea mai mare piaţă mondială a scăzut cu 3,7% în primul trimestru, până la cel mai redus nivel de după 2017. O tendinţă similară a fost înregistrată în America de Nord.

„Ca urmare a acestei situaţii, ne aşteptăm ca preţurile la pudra de cacao să rămână la nivelul la care sunt”, a spus Kojo Amoo-Gottfried, director de producţie pentru America de Nord la Cargill Inc., al doilea mare procesator mondial de cacao.