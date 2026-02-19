Ciolacu a lăsat datorii de trei ori mai mari decât Dăncilă. Ce a făcut Ciucă

Pentru mandatele președinților Ciolacu și Ciucă cele două partide, PSD și PNL, au raportat recent datorii record, după ce au primit cele mai mari subvenții de la bugetul de stat, arată datele oficiale publicate recent, depuse de partide și consultate de HotNews.

PNL nu a declarat situația financiară până săptămâna trecută. Liberalii sunt ultimul partid parlamentar care a depus situația financiară pentru 2024. Documentele PNL au fost publicate pe site-ul ministerului de Finanțe săptămâna trecută, cu nouă luni întârziere față de prevederile legale.

Legea obligă partidele să prezinte datele anual până la 30 aprilie ale anului curent pentru anul trecut. Liberalii nu au publicat însă nicio informație în aprilie 2025, nici pe parcursul lui 2025, ci doar în februarie 2026.

Cristina Lupu, CJI: „Avem nevoie de jurnalism mai mult ca oricând, dar banii ascunși îl acoperă de un miros greu de digerat”

Neraportarea la timp a rezultatelor financiare nu reprezintă singura inconsistență în materie de transparență. Nici locul unde ajung acești bani nu este cunoscut. Nici sumele repartizate pe trusturi de presă.

„Banii ce ajung netransparent în presă reprezintă o abdicare a unor entități media de la misiunea lor. Aceea de a lucra în interes public. Nevoia de informare e abandonată în fața unor interese pe care nu le știm și pervertește întreg peisajul”, crede Cristina Lupu, director executiv Centrul pentru Jurnalism Independent pentru HotNews.

„În plus, încrederea publicului, și așa în scădere alarmantă, este îngenuncheată de această etichetă. „luați bani de la politicieni”, ce a devenit răspunsul în fața unor investigații temeinice, în fața cererilor de susținere sau, pur și simplu, motivația pentru refuzul de a mai consuma media tradiționale. Publicul nu are cum să facă distincția între cei care primesc și cei care nu, așa că îi abandonează pe toți, cu iluzia că vor fi feriți de agenda partidelor. Nu sunt, ci devin prizonierii algoritmilor și ai celor care știu să-i manipuleze”, a mai spus reprezentata CJI.

„Avem nevoie de jurnalism mai mult ca oricând, dar banii ascunși îl acoperă de un miros greu de digerat, care devine coroziv pentru democrație”, conchide Lupu.

Subvenție de 400 de milioane de lei și datorii de 240 de milioane de lei

Datoriile raportate pe 31 decembrie 2024 sunt de peste 240 de milioane de lei, potrivit informațiilor oferite de Ministerul de Finanțe și consultate de HotNews. Siteul de investigații Snoop a dezvăluit că PNL are datorii de peste 125 de milioane de lei către o singură firmă, iar multe alte datorii nu sunt plătite după anul electoral 2024.

Comparativ, pe 31 decembrie 2023 partidul declara datorii de 53 de milioane de lei, „care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an”.

În 2024, potrivit raportului citat, PNL a avut venituri de aproape 400 de milioane de lei. Deși veniturile s-au situat la un nivel record, datoriile sunt cele mai mari din istoria partidului: 240 de milioane.

Partidul a primit bani la rambursare de la bugetul de stat după campaniile de la locale, europarlamentare, parlamentare și prezidențiale.

„Sunt datoriile consolidate, centru plus filiale. În acest calcul a intrat și datoria pentru sedii, dar și faptul că nu s-au rambursat până la 31 decembrie sumele pentru parlamentare”, au declarat surse din conducerea PNL pentru HotNews.ro.

Ciolacu a lăsat partidul cu datorii de trei ori mai mari decât Dăncilă

La preluarea mandatului de președinte PSD, Marcel Ciolacu s-a plâns că a preluat partidul cu o situație financiară grea din cauza Vioricăi Dăncilă.

În raportările oficiale, PSD susține că avea, la 31 decembrie 2019, datorii totale de 41 de milioane de lei.

Situația a fost diferită la 31 decembrie 2024.

Banii utilizați în campania pentru prezidențiale au ajuns rapid în conturile PSD după anularea alegerilor. Ordonanța de Urgență a fost dată chiar de Guvernul Ciolacu. Prin aceasta, partidul a recuperat rapid peste 56 de milioane de lei, suma cheltuită în campanie lui Ciolacu și rambursată de Autoritatea Electorală Permanentă.

Deși banii pentru prezidențiale erau în conturile partidului, PSD a declarat datorii de 121 de milioane de lei, la 31 decembrie 2024. Cheltuielile au fost de aproape 480 de milioane de lei în 2024.

Suma este de aproape trei ori mai mare decât cea înregistrată după campania Vioricăi Dăncilă.

Surse din conducerea PSD au susținut pentru HotNews.ro că datoriile partidului sunt „plătite la zi” din subvenția încasată de la bugetul de stat. Social-democrații au încasat în 2024 o subvenție de peste 150 de milioane de lei de la buget.

Suma record a fost posibilă după rectificarea bugetară efectuată de Guvernul Ciolacu înainte de alegerile prezidențiale.