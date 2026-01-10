Cioloș îi răspunde liderului AUR Petrișor Peiu, care îl acuzase inclusiv că „a provocat Brexit”. „Nu credeam că vă puteți înjosi atât de mult”

Fostul premier Dacian Cioloș i-a oferit o replică lui Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, și a spus că afirmațiile făcute de acesta sunt un „studiu de caz pentru aberații politicianiste, dezinformare și rea-voință”.

În postarea în care răspunde criticilor lansate de Peiu, Cioloș nu îl menționează explicit pe liderul senatorilor AUR.

„Domnule senator, am preluat textul dumneavoastră doar ca studiu de caz pentru aberații politicianiste, dezinformare și rea-voință. Nu credeam că vă puteți înjosi atât de mult din postura de om cu studii şi cu analize economice pe care uneori le-am apreciat, aruncând cu minciuni la foc automat, dar se pare că disperarea nu are limite”, a declarat Dacian Cioloș, sâmbătă seară, pe Facebook.

Petrișor Peiu spusese că Dacian Cioloș este „consilierul” lui Nicușor Dan, o afirmație infirmată acum de fostul premier.

„Nu sunt consilierul nimănui. Nu dețin nicio funcție publică de ceva vreme și niciun mandat de consilier pentru Președintele Nicușor Dan. Sunt un om liber. Dar, evident, pentru mașinăria de propagandă care vă scrie textele, adevărul este irelevant. Aveți nevoie de ținte false pentru a vă justifica incapacitatea de a propune alternative politice fezabile”, a adăugat el.

„O aberație care sfidează logica”

Dacian Cioloș a răspuns și acuzației lansate de Peiu conform căreia, când era comisar european pentru agricultură, „a provocat” ieșirea Marii Britanii din UE prin politica agricolă comună, o acuzație pe care Cioloș a respins-o drept „o aberație care sfidează logica elementară”.

„România și Marea Britanie nu au avut niciodată interese comune legate de subvențiile agricole, nici legate de nivelul subvențiilor și nici de modul de acordare a lor. Pur și simplu pentru că Marea Britanie este o țară pentru care principalul obiectiv al agriculturii este legat de mediu si natură şi mai puțin producția agricolă”, a adăugat el.

Cioloș a spus că „Marea Britanie a ieșit din UE pentru cu totul alte motive decat agricultura sau subvențiile agricole, pur și simplu pentru că pentru ei acest subiect nu exista ca prioritate sau interes în raport cu UE”.

„Dacă dumneavoastră numiți „trădare” faptul că am adus miliarde de euro în agricultura românească, în ciuda opoziției britanice, atunci aveți o problemă gravă de definire a termenilor. Fie nu aveți nicio idee despre cum funcționează Uniunea Europeană și economia (ceea ce e grav pentru un senator), fie mințiți deliberat pentru a manipula cetățenii (ceea ce e ticălos)”, a mai declarat fostul comisar european.

Ce declarase Petrișor Peiu

Într-o postare vineri pe Facebook, liderul Consiliului Național de Conducere al AUR a afirmat că „este umilitor pentru demnitatea noastră națională faptul că sub conducerea lui Nicușor Dan România a acționat împotriva interesului său național ca o unealtă a Franței, în interesul politic al președintelui francez Emmanuel Macron”.

Peiu susține că Macron a „mimat” opoziția față de acordul UE-Mercosur „pentru a-și salva poziția în Franța, amenințată de contestatarii Mercosur”, și pentru că știa „că se bazează pe votul României pentru a se întruni majoritatea calificată necesară aprobării acordului Mercosur”.

„Astfel, Nicușor Dan a dat o gravă lovitură nu doar României ci și Uniunii Europene, al cărei viitor și coeziune sunt puse în pericol de acordul Mercosur, tot așa cum actualul său consilier Dacian Cioloș în calitate de comisar european pentru agricultură a provocat Brexit, de dragul susținerii intereselor agricole ale Franței”, a adăugat Petrișor Peiu.

El a spus că Dacian Cioloș este „consilierul onorific de la Cotroceni”.

„Considerăm că principalii responsabili pentru actul de trădare națională sunt președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, ministrul Economiei Radu Miruță și ministrul de Externe Oana Țoiu . Probabil și consilierul onorific de la Cotroceni, Dacian Julien Cioloș”, a conchis Petrișor Peiu.