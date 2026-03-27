Ciprian Ciucu anunță că începe începe inventarierea patrimoniului Capitalei: „Așa nu mai putem sta, pentru că pică orașul pe noi”

Primăria Capitalei anunţă că va fi inventariat patrimoniul orașului și că în premieră în ultimii 35 de ani va exista o bază de date unică a clădirilor, terenurilor şi garajelor aflate în proprietate sau administrare.

Primăria Capitalei spune că sunt mii de locuinţe, de curţi, garaje, terenuri şi spaţii cu altă destinaţie, iar primarul Ciprian Ciucu a dispus înfiinţarea unei echipe de persoane de la mai multe instituţii implicate în fondul imobiliar. Acestea vor stabili în ce stare sunt, ce statut juridic au, cum pot fi salvate și valorificate aceste proprietăți.

Conform sursei citate, clădirile şi terenurile vor fi identificate, cartografiate, analizate şi evaluate funcţional, economic şi tehnic, iar până la mijlocul lunii iulie va exista „tabloul complet”.

„Azi stabilim principiile şi modul de lucru. Trebuie să aflăm ce imobile avem, care este starea lor fizică, dar şi juridică, dacă sunt litigii, ce suprafaţă au. Apoi decidem cum le salvăm, cum le valorificăm, să le reintroducem în circuitul economic pentru a le reda societăţii. Unele vor intra în programe de consolidare, pe altele le putem reabilita în parteneriate cu sectorul privat, pe altele le concesionăm sau închiriem. Dar aşa nu mai putem sta, pentru că pică oraşul pe noi”, spune primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, citat de News.ro.