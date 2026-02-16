Ciprian Ciucu anunță noi întâlniri cu conducerea STB și sindicatele: „Consumă cât o primărie de sector. Sectorul 7…”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a promis că va veni „cu o soluție” pentru situația de la Societatea de Transport București (STB), despre care a spus că are o datorie curentă de 1,6 miliarde lei.

Edilul a spus că în această seară studiază „organigrama și «procesele de management» ale STB”.

„În acest caz «procese de management» este un eufemism pentru absurdul plasat undeva între conformismul dintre «Rinocerii» lui Ionescu și birocratia opresivă și impresonală a la Kafka.Totul pe bani mulți, sume uriașe, astronomice!”, a scris Ciprian Ciucu, luni seară, într-o postare pe Facebook.

El a afirmat că în STB există „circa 250 de economiști și circa 200 de directori șefi”, în timp ce „la toată Administrația Prezidențială lucrează circa 200 de oameni”.

„Datoria curentă a STB este de 1,6 miliarde de lei, iar serviciul de transport public ne costă anual cca. 1,7 miliarde de lei. Bugetul municipiului Brașov este de 1,7 miliarde. Cu scoli, spitale, deșeuri, parcuri, străzi, investiții, turism, poliție locală etc. Deci, acum, STB-ul a ajuns sa ne coste cât două municipii Brașov. Bugetul mediu al sectoarelor din București este de cca. 2,7 – 3 miliarde de lei. STB consumă cât o primărie de sector. Sectorul 7…”, a afirmat ironic oficialul.

„Vor urma noi întâlniri”

Consiliul General, a amintit Ciprian Ciucu, a respins auditul pe care l-a propus el.

„Pentru că PSD/Piedone/AUR au respins auditul pe care l-am cerut, compensez prin a lucra eu personal pe datele lor, asa cum le primesc. Ghinion, vorba clasicului, am suficientă experiență profesională (inclusiv în evaluari) pentru a analiza datele pe care reușesc să pun mâna”, a mai spus primarul Capitalei.

El a precizat că „vor urma noi întâlniri cu conducerea STB, cu sindicatele”.

„Apoi va trebui să agreăm un plan de restructurare/reechilibrare bugetară (…). Voi veni în fața dumneavoastră cu o soluție. Dar va fi important să fie susținută și de către Consiliul General, a cărui treabă sunt nevoit să o fac eu! Vă reamintesc ca STB are Consiliul de Administrație propriu, desemnat de membri ai Consiliului General! Ce face acel CA în afară de a încasa indemnizații?!?”, a mai declarat primarul Ciprian Ciucu.

În 29 ianuarie, Consiliul General a respins propunerile lui Ciprian Ciucu de a fi majorat prețul călătoriilor cu STB și de a fi făcut un audit extern la companie.