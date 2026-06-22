„Trebuie să îi fim alături și să-l susținem. Să arătăm că DNA nu e mai presus de votul românilor” e mesajul care a circulat într-un întreg partid. Ascuns în spatele PNL, Ciucu a neglijat ceva

La Congresul PNL de duminică, Ciprian Ciucu s-a prezentat drept victimă a sistemului. La rândul său, Ilie Bolojan i-a alocat un moment în discurs: „Am deplină încredere în el. Respect, Ciprian”.

Liberalii îi criticau pe cei din PSD când mergeau din solidaritate alături de politicienii cercetați penal la DNA.

Acum, a venit politicianul cercetat penal în fața colegilor săi și a cules aplauze, ca un martir.

La baza oricărei analize sănătoase stă comparația. Când liderii PSD defilau alături de Liviu Dragnea la DNA, liberalii spuneau că mișcarea simboliza o coalizare cu un politician urmărit penal. Ei remarcau, pe bună dreptate: un cetățean obișnuit, aflat într-un caz asemănător, nu are beneficiul susținerii partinice, de care se bucură politicianul dintr-un dosar penal.

Numai că, atunci când DNA vizează un liberal, „penalii lor” devin „eroii noștri”.

Martirizarea lui Ciucu

În noiembrie 2017, un grup de șefi din PSD l-au însoțit pe Liviu Dragnea în fața DNA, la audieri. E victima unui abuz, au spus ei. Dragnea avea să fie condamnat definitiv.

În iunie 2026, când numărul 2 în PNL, Ciprian Ciucu, a ajuns el să fie urmărit de procurori, nu au mai venit liderii la DNA, ci a venit cel cercetat penal în fața partidului. Scopul a fost același: să-și ia porția politică de sprijin.

Partidul l-a aplaudat pe Ciprian Ciucu. Președintele Ilie Bolojan l-a elogiat. A fost o atmosferă de eroizare. Primarul Bucureștiului s-a prezentat pe sine ca pe un luptător contra unui sistem ocult, care îl pedepsește. Discursul coalizării cu Ciucu la Congresul PNL a fost preluat de Ludovic Orban, care îl apărase și înainte pe primar, la B1TV.

Nevinovăția nu se apără la tribuna de partid

În cazul lui Liviu Dragnea, în PSD mobilizarea s-a făcut printr-un mesaj telefonic, care a circulat în tot partidul. „Trebuie să îi fim alături și să-l susținem. Să arătăm că DNA nu este mai presus de votul românilor”, a scris în mesajul PSD care-i chema pe lideri la DNA, conform relatării de atunci a jurnalistului Dan Tăpălagă.

Acum, coalizarea a venit natural. Nu mai e nevoie de un mesaj. E cu aplauze spontane.

Și exact în aceste aplauze stă arcul degradării încrederii într-o justiție care este un bun comun. Un cetățean poate fi dezamăgit sau chiar dezgustat de justiție. Un partid, însă, este sinapsa dintre cetățeni și instituțiile statului. Când el neagă instituțiile, de ce ne mai plângem de nihilism?

Iar liberalilor li se pare firesc să proclame că „al lor” e deasupra oricăror bănuieli. Că e victimă.

Argumentul colegilor e că-l cunosc pe Ciucu, au încredere în el și că „sistemul” îl vânează. Dar una e să consideri pe cineva nevinovat și alta e să construiești un zid politic.

Ciucu se poate apăra, și e normal să o facă, în fața procurorilor, la tribunal, dacă se ajunge acolo, dar nu în fața Congresului PNL, taman în momentul în care liberalii se prezintă drept mișcarea de reformare a statului român.

Din nou Bolojan își privilegiază „oamenii din echipă”

Cu multe fronturi deschise, Ilie Bolojan n-a mai fost capabil să trateze cazul Ciucu în mod obiectiv și în folosul PNL. Președintele s-a mulțumit cu ideea că politicianul cercetat penal n-a mai candidat.

Nu e prima oară când Bolojan favorizează oamenii în care are încredere. La fel s-a întâmplat la începutul cazului mâinii sale drepte, vicepremierul Dragoș Anastasiu. Când fusese om de afaceri, Anastasiu a dat mită vreme de 8 ani unui funcționar ANAF. Bolojan l-a apărat inițial.

Așa a fost Bolojan la Oradea. Loial echipei. Dar o poziție națională presupune întâlnirea cu oameni de toate felurile. Nu există convingere totală, mai ales opusă aprioric datelor concrete.

În cazul Anastasiu, abia ajuns în fața indignării publice, Bolojan a reflectat. Guvernul a revenit și vicepremierul și-a dat demisia.

În situația lui Ciucu, reflecția pare imposibilă. Vorba lui Sever Voinescu, suntem într-un moment de caft generalizat, în care galeria nu acceptă că propria echipă poate greși.

Ciucu n-a negat faptele puse în față de DNA, ci doar participarea lui

Tocmai pentru că există atât de multă polarizare, cel care putea să se abțină să folosească partidul liberal ca pe un scut este Ciprian Ciucu.

La ieșirea din DNA și în zilele care au urmat, primarul Bucureștiului n-a negat faptele prezentate de procurori. A zis doar că numele său a fost folosit. Se înțelege că numele a fost folosit în întâmplări urâte.

DNA susține că e vorba despre corupție cu publicitate electorală. Sigur, procurorii vor trebui să dovedească asta în instanță. Ei vin cu versiunea lor, apărarea cu propria versiune. În acest ritm al politizării însă, „tabăra binelui” știe mai bine care-i treaba.

Vechea superioritate morală

Când Monica Ridzi și Elena Udrea au beneficiat de publicitate politică pentru ele, publicul și politicienii de dreapta au acceptat demonstrația procurorilor:

Nu e nevoie să furi bani. Și dacă beneficiezi de alte avantaje concrete, tot corupție este. Nu e nevoie să păstrezi doar pentru tine ce iei. Dacă cineva intră în casa dumneavoastră și vă fură televizorul ca să-l dea unui cunoscut, e tot furt, nu?

În cazul Ciprian Ciucu, dubla măsură a partidului și a sa e din ce în ce mai evidentă. Liberalii se bazează pe teoria superiorității morale. Ca și cei din USR, de altfel.

Când un om de PSD e urmărit penal de DNA, asta e dovada nu doar a vinovăției acestuia, încă înainte de proces, ci și oglindirea situației generale a unui partid integral corupt.

Când un lider al PNL ajunge să fie urmărit de către procurorii anticorupție, înainte era doar un accident. Acum, a devenit proba targetării la adresa lui personal și a partidului.

Neacșu din fața DNA

E greu, e foarte greu să ataci în aceste condiții, ca liberal, integritatea Guvernului Veștea.

Veștea va veni în Parlament cu Marian Neacșu ca vicepremier. În noiembrie 2007, Neacșu era în fruntea delegației de sprijin pentru Liviu Dragnea la DNA. Dar să vedem ce penelist mai poate să strige asta din băncile Parlamentului fără să i se dizolve consoanele în aburul greu al dublei măsuri.