Ciprian Ciucu, după decizia instanței de a suspenda hotărârea prin care a desființat 30% din posturile din Primăria Capitalei: „Suntem într-o situație imposibilă” / Atac la Nicușor Dan

Decizia prin care Tribunalul București a suspendat reorganizarea Primăriei Capitalei, care vizează concedierea a 170 de oameni, vine târziu, la două luni după aprobarea ei, timp în care o parte dintre oameni au fost disponibilizați, acuză primarul Ciprian Ciucu.

„În acest moment, reorganizarea este suspendată. Și suntem într-o situație imposibilă. Au suspendat târziu! Dacă te apuci să suspenzi, suspenzi atunci, imediat, într-o săptămână, nu după două luni! În acest interval (n.r. – din aprilie, de la deciza CGMB de reorganizare a primăriri) au plecat oameni, s-au desființat posturi, s-au creat alte posturi, conform necesităților din 2026, nu acelora din 2010, 2018 sau 2022!

Acestă decizie afecteaza sute de oameni și îi plasează în incertitudine. Nu știu cât va dura această situație de incertitudine, venită foarte prost, în momentul în care trebuie să accelerez investițiile, finanțările și în care urmau și alte reorganizări”, a scris Ciprian Ciucu, luni, pe Facebook.

„Erau 150 de funcții de conducere, au rămas 85”

Primarul Ciprian Ciucu spune că schema de personal a crescut cu fiecare nou primar, care a adus noi oameni în primărie, astfel că s-a ajuns la „o organigramă uriașă și disfuncțională”, cu 72 de instituții subordonate, la care se adaugă 19 spitale:

„Primăria Municipiului București are o schemă de personal – doar aparatul primăriei, fără subordonate – de 1.275 de posturi, cu circa 150 de funcții de conducere. În baza reorganizării pe care am realizat-o, au rămas un număr de 85 de posturi de conducere, din cele 146. Mai de bun simț, aș spune; nu am cum să lucrez cu 150 de funcționari de conducere, nici nu am cum să-i cunosc pe toți și să-i evaluez”.

„Nici Gabriela Firea, nici Nicușor Dan nu au încercat să eficientizeze activitatea primăriei”

Ciucu acuză că Primăria nu a mai fost restructurată și reformată de 16 ani și îl acuză inclusiv pe Nicușor Dan că nu a înc ercat să aficientizeze activitatea primăriei: „Nici Gabriela Firea, nici Nicușor Dan nu au încercat să eficientizeze activitatea primăriei. Dar au adăugat. Mi-am asumat eu, pentru o jumătate de mandat, de doi ani, ce nu au mai făcut de 16 ani, din 2010! Evident că rețelele de funcționari și toate sindicatele au sărit ca arse! Au urmat atacuri furibunde și au deschis mai multe procese în justiție”.

Ciucu mai spune că nu are „nicio miză personală cu această reorganizare și nici cu altele”, însă „au trecut ani și ani de zile și nimeni nu s-a atins de rețelele de influență din PMB, de funcționarii care au schimbat mulți primari și care nu au livrat bunăstare politicienilor”.

Ciucu nu dă detalii despre numărul exact de persoane disponibilizate în baza deciziei CGMG din luna aprilie, decizie suspendată vineri de Tribunalul București. HotNews a solicitat aceste date Primăriei Capitalei și le va publica atunci când le va primi.

Sentința instanței este executorie de drept, dar poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Până la judecarea recursului, procedurile de concediere trebuie să înceteze.

Sindicatele au acuzat că nu au fost consultate

Noua organigramă, aprobată în 2 aprilie de CGMB, prevede că numărul total de posturi din PMB a fost redus de la 1.272 la 848. Cele 848 de posturi sunt repartizate astfel: 694 de funcții publice, dintre care 87 de conducere, 151 de funcții de natură contractuală, dintre care nouă de conducere și trei de demnitate publică.

Înainte de această hotărâre,Primăria Capitalei avea aprobat un număr de 1.272 de posturi, dintre care 970 erau ocupate. Concret, primarul Ciprian Ciucu a anunțat că din Primăria Capitalei vor fi concediați 170 de oameni după aprobarea noii organigrame.

Sindicaliștii prezenți la ședință, pe 2 aprilie, au acuzat că proiectul a fost pus pe ordinea de zi fără consultarea sindicatelor și au cerut scoaterea de pe ordinea de zi.

„Solicităm retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre pentru că nu s-a discutat cu organizațiile sindicale, nu s-a negociat, nu ni s-au pus la dispoziție documentele și au fost aduși foarte mulți lucrători din altă instituție. Nu înțelegem de ce nu se dorește o dezbatere reală cu sindicatele. Este revoltător faptul că ne tratează cu dispreț”, a declarat Pompiliu Buzduga, președintele Sindicatului “Forum” și vicepreședinte al Federației Naționale Sindicatelor din Administrație (FNSA).

Dumitru Gherdan, liderul sindicatului Forum din Primăria Capitalei, a acuzat modul în care a fost luată decizia de desființare a posturilor, spunând că discuția cu sindicatele a fost doar mimată, fără să fie prezentat niciun document.

„Am fost în delegația sindicatelor la întâlnirea cu reprezentanții domnului primar, ne-au chemat la discuții fără niciun document. În consecință, noi am spus că nu considerăm acea întâlnire ca fiind o consultare”, a acuzat Gherdan, pe 2 aprilie.

Și reorganizarea subordonatelor, atacată în instanță

Și cele două hotărâri prin care a fost făcută comasarea celor 10 instituții în două entități noi sunt atacate în instanță.

Hotărârea Consiliului General 107/02.04.2026 prin care a fost înființată Administrația Domeniului Public a Municipiului București a fost atacată de Sindicatul Liber din Administrația Cimitirelor, care cere suspendarea actului normativ, următorul termen fiind pe 10 iunie.

Hotărârea Consiliului General 108/02.04.2026 care vizează înființarea instituției Arte și Evenimente Urbane București a fost atacată în instanță de mai multe persoane fizice, care cer suspendarea ei, însă au pierdut în prima instanță, pe 2 iunie. Decizia poate fi atacată cu recurs.