Tribunalul București suspendă hotărârea prin care primarul Ciprian Ciucu a desființat 30% din posturile de la Primăria Capitalei

Hotărârea Consiliului General viza concedierea a 170 de oameni. Procedura de concediere este în curs.

După ce hotărârea prin care a fost aprobată organigrama a fost contestată în instanță de Sindicatul Forum din Administrația Publică, Tribunalul București a suspendat-o, vineri.

„Instanța suspendă executarea Hotărârii Consiliului General a Municipiului București nr. 106/02.04.2026, a Dispoziţiilor Primarului General nr. 591/15.04.2026 şi 592/15.04.2026 şi implicit a metodologiilor aprobate prin aceste două dispoziţii, până la pronunţarea instanţei de fond”, se arată pe portalul instanțelor.

Sentința este executorie de drept, dar poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Până la judecarea recursului, procedurile de concediere trebuie să înceteze.

„Organigrama din PMB a fost suspendată! Cinste nu șmecherii”, a scris, pe pagina de Facebook, Dumitru Gherdan, liderul sindicatului Forum din Primăria Capitalei.

170 de persoane, vizate de concedieri

Pe 2 aprilie, Consiliul General a aprobat, la propunerea primarului Ciprian Ciucu, noua organigramă a Primăriei Capitalei.

Potrivit documentului, numărul total de posturi din PMB a fost redus de la 1.272 la 848.

Cele 848 de posturi sunt repartizate astfel: 694 de funcții publice, dintre care 87 de conducere, 151 de funcții de natură contractuală, dintre care nouă de conducere și trei de demnitate publică.

Înainte de această hotărâre,Primăria Capitalei avea aprobat un număr de 1.272 de posturi, dintre care 970 erau ocupate. Concret, primarul Ciprian Ciucu a anunțat că din Primăria Capitalei vor fi concediați 170 de persoane după aprobarea noii organigrame. Procedurile de concediere sunt în curs.

Au acuzat lipsa de consultare cu sindicatele

Sindicaliștii prezenți la ședință, pe 2 aprilie, au acuzat că proiectul a fost pus pe ordinea de zi fără consultarea sindicatelor și au cerut scoaterea de pe ordinea de zi.

„Solicităm retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre pentru că nu s-a discutat cu organizațiile sindicale, nu s-a negociat, nu ni s-au pus la dispoziție documentele și au fost aduși foarte mulți lucrători din altă instituție. Nu înțelegem de ce nu se dorește o dezbatere reală cu sindicatele. Este revoltător faptul că ne tratează cu dispreț”, a declarat Pompiliu Buzduga, președintele Sindicatului “Forum” și vicepreședinte al Federației Naționale Sindicatelor din Administrație (FNSA).

Dumitru Gherdan, liderul sindicatului Forum din Primăria Capitalei, a acuzat modul în care a fost luată decizia de desființare a posturilor, spunând că discuția cu sindicatele a fost doar mimată, fără să fie prezentat niciun document.

„Am fost în delegația sindicatelor la întâlnirea cu reprezentanții domnului primar, ne-au chemat la discuții fără niciun document. În consecință, noi am spus că nu considerăm acea întâlnire ca fiind o consultare”, a acuzat Gherdan, pe 2 aprilie.

„O primărie cu aproximativ 1.000 de angajați nu este funcțională”

În replică, primarul Ciucu, a declarat la vremea respectivă că este obligat de guvern să reducă organigrama cu 30%.

„O primărie cu aproximativ 1.000 de angajați nu este funcțională, primarul decide în funcție de politicile pe care trebuie să le pună în aplicare, unde are nevoie de oameni. Nu se pune problema ca cei mai buni să plece. Dacă nu avem acest proiect votat nu vom mai primi următoarea cotă, banii de la Guvern. Primăria aceasta nu a fost reorganizată de 20 de ani, numărul de posturi tot a crescut”, a mai spus Ciucu.

Tot atunci, primarul Ciprian Ciucu a propus, iar Consiliul General a aprobat și comasarea a 10 subordonate ale Primăriei Capitalei în două instituții noi.

Este vorba despre înființarea Administrației Domeniului Public a Municipiului București, o structură nouă care va avea 511 posturi, dintre care 43 de conducere (8 directori și restul șefi servicii). Aceasta va îngloba Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement, Administrația Cimitirelor și Crematoriilor și Centrul de Protecția Plantelor.

Pentru comasarea instituțiilor de spectacol și organizare evenimente s-a decis înființarea instituției Arte și Evenimente Urbane București, o structură nouă cu 155 de posturi dintre care 14 de conducere.

Aceasta va îngloba Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB, Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, Centrul Cultural Expo Arte, Centrul Cultural „Lumina”, Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS, Centrul pentru Tineret al Municipiului București și Școala de Artă București.

Și reorganizarea subordonatelor, atacată în instanță

Și cele două hotărâri prin care a fost făcută comasarea celor 10 instituții în două entități noi sunt atacate în instanță.

Hotărârea Consiliului General 107/02.04.2026 prin care a fost înființată Administrația Domeniului Public a Municipiului București a fost atacată de Sindicatul Liber din Administrația Cimitirelor, care cere suspendarea actului normativ, următorul termen fiind pe 10 iunie.

Hotărârea Consiliului General 108/02.04.2026 care vizează înființarea instituției Arte și Evenimente Urbane București a fost atacată în instanță de mai multe persoane fizice, care cer suspendarea ei, însă au pierdut în prima instanță, pe 2 iunie. Decizia poate fi atacată cu recurs.