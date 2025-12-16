Ciprian Ciucu explică de ce nu a ieșit în public după victoria în alegerile din București. „Vreau să nu vorbesc aiurea”

Primarul general ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, marţi, că în această perioadă studiază bugetele, organigramele, precum şi proiectele de investiţii ale municipalităţii, motiv pentru care a preferat să-și limiteze aparițiile publice, informează Agerpres.

El a precizat, într-o postare pe Facebook, că a ales să fie mai puţin prezent, în aceste zile, în social-media sau presă, deoarece doreşte să lase lucrurile „în ordine” la Primăria Sectorului 6 şi să se informeze cât mai bine în legătură cu situaţia de la PMB.

„Prima sarcină presupune şedinţe şi aprofundarea unor sarcini întârziate din cauza campaniei. Cea de-a doua, presupune că atunci când voi deschide gura pe un subiect care ţine de PMB trebuie să îl stăpânesc foarte bine. Orice spun acum poate avea consecinţe. Este perioadă în care acumulez cunoştinţe, studiez dosare, bugete şi organigrame, aflu despre litigii cu impact bugetar, mă documentez cu privire la maturitatea proiectelor de investiţii ale PMB şi ale zecilor de instituţii subordonate şi încep să îmi creionez în minte soluţiile şi priorităţile”, a explicat Ciucu.

El a spus că va fi mai prezent în spaţiul public, după învestire. Ciprian Ciucu a menţionat că nu se cunoaşte cu exactitate momentul în care va depune jurământul din cauza procedurilor legal-birocratice.

„Din respect pentru dumneavoastră vreau să mă prezint (şi mai) pregătit şi să nu vorbesc aiurea. Pentru a formula obiective şi pentru a trasa sarcini clare instituţiilor subordonate trebuie să mă pregătesc. Cantitatea de informaţie este imensă. Altfel, nu aveţi nicio grijă, voi fi un primar prezent! Voi explica şi argumenta fiecare acţiune pe care o voi întreprinde. Vă rog doar să îmi acordaţi o perioadă scurtă pentru a aprofunda ceea ce este de aprofundat. Îmi încep zilele devreme şi le termin târziu”, a transmis primarul ales.

Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat alegerile pentru Primăria Generală din 7 decembrie cu 36,16% din voturile exprimate. la mare distanță de urmăritorii săi. Pe locul doi s-a clasat Anca Alexandrescu, susținută de AUR, care a luat fața pesedistului Daniel Băluță, primarul din Sectorul 4.